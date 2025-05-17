Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Eurovision'da tarihi Gazze açılışı! Avrupa Yayın Birliği'nin tehditleri yok sayıldı

Eurovision'da tarihi Gazze açılışı! Avrupa Yayın Birliği'nin tehditleri yok sayıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İspanya'nın kamu yayıncısı RTVE’yi Eurovision 2025 finalinde Gazze’den bahsedilmesi hâlinde para cezasıyla tehdit etti. Ancak tüm uyarılara rağmen RTVE yayını “İnsan hakları karşısında sessizlik bir seçenek değildir” mesajıyla başlattı. Ayrıca, İsrailli şarkıcı Yuval Raphael, Eurovision 2025’te sahne alırken seyirciler tarafından yuhalandı, kalabalık Filistin bayrakları salladı. 

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İspanya'nın kamu yayıncısı RTVE'yi, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde yorumcularının Gazze'deki çatışmadan bahsetmesi hâlinde para cezasıyla tehdit etti.

RTVE’nin haberine göre uyarı, Perşembe günkü yarı final yayını sırasında İsrailli yarışmacı tanıtılırken yorumcuların, Gazze'de hayatını kaybeden 50 binden fazla sivilin ölümüne atıfta bulunmasının ardından geldi.

Eurovision'da tarihi Gazze açılışı! Avrupa Yayın Birliği'nin tehditleri yok sayıldı - 1. Resim

TEHDİT ÜSTÜNE TEHDİT

EBU, RTVE’ye gönderdiği mektupta, “Kayıp sayıları apolitik bir eğlence programına ait değildir” ifadesini kullanarak, yarışmanın tarafsızlığını zedeleyebilecek siyasi açıklamalardan kaçınılmasını isteyen kurallara uyulması gerektiğini bildirdi.

Mektupta ayrıca şu uyarı yer aldı: “Bu durumun tekrarlanmaması için RTVE’nin tam iş birliğini bekliyoruz. Kuralların yeniden ihlali hâlinde yaptırımlar uygulanacaktır.”

Eurovision'da tarihi Gazze açılışı! Avrupa Yayın Birliği'nin tehditleri yok sayıldı - 2. Resim

TÜM TEHDİTLERE RAĞMEN GAZZE MESAJI VERİLDİ

RTVE'de, EBU'nun tüm tehditlerine rağmen Gazze mesajı verildi.

Yorumcularının Gazze’deki çatışmadan bahsetmesi hâlinde cezalandırılacağı tehdidine rağmen, İspanya merkezli RTVE Eurovision yayınını Filistin mesajıyla başlattı.

Canlı yayında verilen mesajda, "İnsan hakları karşısında sessizlik bir seçenek değildir" ifadeleri yer aldı.

İSRAİLLİ ŞARKICI YUHALANDI

İsrailli sanatçı Yuval Raphael, Eurovision 2025’te sahne alırken seyirciler tarafından yuhalandı, kalabalık Filistin bayrakları salladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş 6 Şubat korkusunu yeniden yaşadı! 4 büyüklüğünde deprem yıkıcı olur mu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski FBI şefinden Trump'a suikast çağrısı! ABD'de alarm verildi, 86-47 detayı dikkat çekti - DünyaEski FBI şefinden Trump'a suikast çağrısı!İstanbul'da barış müzakerelerinde çarpıcı kulis: Putin'in ateşkes şartı ortaya çıktı - DünyaPutin'in ateşkes şartı ortaya çıktıAşırı kullanım karanlığa gömdü! Binden fazla evin elektriği kesildi - DünyaBinden fazla evin elektriği kesildi!İki helikopter havada çarpıştı! Çok sayıda ölü var - Dünyaİki helikopter havada çarpıştı!Bungalov evde dehşet anlar! Tatil yaparken kabusu yaşadılar... Çocukları gözleri önünde öldü - Dünya4 yaşındaki çocuk havuzda boğulduHer yıl bu mevsimde yüzlerce kişi ölüyor! Yıldırım fırtınasının vurduğu ülkede çok sayıda kayıp var - DünyaYıldırım fırtınasının vurduğu ülkede çok sayıda kayıp var
Sonraki Haber Yükleniyor...