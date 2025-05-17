Eurovision'da tarihi Gazze açılışı! Avrupa Yayın Birliği'nin tehditleri yok sayıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2025 22:51 - Güncelleme: 17 Mayıs 2025 23:05 - Güncelleme:

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İspanya'nın kamu yayıncısı RTVE’yi Eurovision 2025 finalinde Gazze’den bahsedilmesi hâlinde para cezasıyla tehdit etti. Ancak tüm uyarılara rağmen RTVE yayını “İnsan hakları karşısında sessizlik bir seçenek değildir” mesajıyla başlattı. Ayrıca, İsrailli şarkıcı Yuval Raphael, Eurovision 2025’te sahne alırken seyirciler tarafından yuhalandı, kalabalık Filistin bayrakları salladı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İspanya'nın kamu yayıncısı RTVE'yi, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde yorumcularının Gazze'deki çatışmadan bahsetmesi hâlinde para cezasıyla tehdit etti. İlgili Haber Microsoft'un kirli yüzü ortaya çıktı! Yapay zekayı Gazze'de katliam için alet ettiler RTVE’nin haberine göre uyarı, Perşembe günkü yarı final yayını sırasında İsrailli yarışmacı tanıtılırken yorumcuların, Gazze'de hayatını kaybeden 50 binden fazla sivilin ölümüne atıfta bulunmasının ardından geldi. TEHDİT ÜSTÜNE TEHDİT EBU, RTVE’ye gönderdiği mektupta, “Kayıp sayıları apolitik bir eğlence programına ait değildir” ifadesini kullanarak, yarışmanın tarafsızlığını zedeleyebilecek siyasi açıklamalardan kaçınılmasını isteyen kurallara uyulması gerektiğini bildirdi. İlgili Haber Siyonist ordusu kalıcı işgal amacıyla Gazze'ye yoğun saldırı başlattı! Mektupta ayrıca şu uyarı yer aldı: “Bu durumun tekrarlanmaması için RTVE’nin tam iş birliğini bekliyoruz. Kuralların yeniden ihlali hâlinde yaptırımlar uygulanacaktır.” TÜM TEHDİTLERE RAĞMEN GAZZE MESAJI VERİLDİ RTVE'de, EBU'nun tüm tehditlerine rağmen Gazze mesajı verildi. Yorumcularının Gazze’deki çatışmadan bahsetmesi hâlinde cezalandırılacağı tehdidine rağmen, İspanya merkezli RTVE Eurovision yayınını Filistin mesajıyla başlattı. Canlı yayında verilen mesajda, "İnsan hakları karşısında sessizlik bir seçenek değildir" ifadeleri yer aldı. İSRAİLLİ ŞARKICI YUHALANDI İsrailli sanatçı Yuval Raphael, Eurovision 2025’te sahne alırken seyirciler tarafından yuhalandı, kalabalık Filistin bayrakları salladı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş