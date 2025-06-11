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Avusturya’da okulda katliam yapmıştı! Failin evinden çıkanlar şaşkına uğrattı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Avusturya’da okulda katliam yapmıştı! Failin evinden çıkanlar şaşkına uğrattı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avusturya'nın Graz kentindeki bir okula saldırı düzenleyen ve kendisi dahil 11 kişinin öldüğü silahlı saldırının failinin evindeki aramada, intihar mektubu ve patlayıcı bulunduğu bildirildi.

Dün Avusturya'nın Graz kentindeki bir okulda gerçekleşen saldırı, 11 kişinin ölümüne sebep olurken ülkeyi de derinden sarstı. Steiermark eyaleti polisinin sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Avusturya’da okulda katliam yapmıştı! Failin evinden çıkanlar şaşkına uğrattı - 1. Resim

FAİLİN EVİNDEN BOMBA ÇIKTI

Açıklamada, 21 yaşındaki failin evinde yapılan aramada, yazılı ve dijital intihar mektubu ile çalışmayan boru tipi bomba bulunduğu belirtildi. Saldırganın motivasyonuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Avusturya’da okulda katliam yapmıştı! Failin evinden çıkanlar şaşkına uğrattı - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye dün sabah yerel saatle 10.00 sularında eski bir öğrenci silahlı saldırı düzenlemiş, saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, saldırıda 10'dan fazla kişinin yaralandığını belirtmiş ve saldırganın kimliğini Graz çevresinde yaşayan 21 yaşında bir Avusturyalı olarak açıklamıştı.

Saldırganın okul tuvaletinde intihar ettiğini belirten yetkililer, failin eylemi, ruhsatlı uzun namlulu bir silah ve bir tabancayla gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, dayanışma mesajı vererek, 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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