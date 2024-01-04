- Güncelleme Tarihi:
ABD Haşdi Şabi'nin karargahını vurdu! Hareket En Nuceba Komutanı Ebu Takva öldürüldü
Haşdi Şabi'nin Hareket En Nuceba Komutanı Ebu Takva ABD tarafından Irak'ta öldürüldü.
ABD savaş uçakları, Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki İçişleri Bakanlığı binası kompleksi içinde yer alan Haşdi Şabi'nin karargahlarından birine saldırı düzenledi. Saldırıda Hareket En Nuceba Komutanı Ebu Takva öldürüldü. Takva’nın yanında bir İranlının olduğu bilgisi de aktarıldı.
Saldırı üzerine Irak Ulusal Güvenlik Bakanlar Konseyi, Sudani başkanlığında acil toplantı gerçekleştiriyor.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi