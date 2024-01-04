ABD Haşdi Şabi'nin karargahını vurdu! Hareket En Nuceba Komutanı Ebu Takva öldürüldü

4 Ocak 2024 12:54 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 14:20

ABD savaş uçakları, Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki İçişleri Bakanlığı binası kompleksi içinde yer alan Haşdi Şabi'nin karargahlarından birine saldırı düzenledi. Saldırıda Hareket En Nuceba Komutanı Ebu Takva öldürüldü. Takva’nın yanında bir İranlının olduğu bilgisi de aktarıldı.

Saldırı üzerine Irak Ulusal Güvenlik Bakanlar Konseyi, Sudani başkanlığında acil toplantı gerçekleştiriyor.