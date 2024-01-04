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    ABD Haşdi Şabi'nin karargahını vurdu! Hareket En Nuceba Komutanı Ebu Takva öldürüldü

    Haşdi Şabi'nin Hareket En Nuceba Komutanı Ebu Takva ABD tarafından Irak'ta öldürüldü.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD savaş uçakları, Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki İçişleri Bakanlığı binası kompleksi içinde yer alan Haşdi Şabi'nin karargahlarından birine saldırı düzenledi. Saldırıda  Hareket En Nuceba Komutanı Ebu Takva öldürüldü. Takva’nın yanında bir İranlının olduğu bilgisi de aktarıldı.

    Saldırı üzerine Irak Ulusal Güvenlik Bakanlar Konseyi, Sudani başkanlığında acil toplantı gerçekleştiriyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > ABD Haşdi Şabi'nin karargahını vurdu! Hareket En Nuceba Komutanı Ebu Takva öldürüldü
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