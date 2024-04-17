Azerbaycan-Ermenistan davasının 3. günü: "Bu kanıt bir sahtekarlıktır"

Ermenistan’ın Uluslararası Adalet Divanı’nda Azerbaycan’a açtığı davanın üçüncü gününde Azerbaycan savunma yaptı.

Ermenistan tarafından Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin ihlal edildiği gerekçesiyle Azerbaycan'a karşı 2021 yılında Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davanın duruşmaları üçüncü gününde devam ediyor. Hollanda’nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda Yargıç Nawaf Salam’ın başkanlığında devam eden halka açık duruşmalarda bugün Azerbaycan adına Rahman Mustafayev savunma yaptı.

"ERMENİ TARAFI KONUŞMA HAKKINI YANILTICI VE GÜVENİLMEZ BİR ÖYKÜ SUNMAKLA HARCADI"

Dün gerçekleştirilen duruşmada Ermenistan tarafından sunulan kanıtların büyük ölçüde çarpıtılmış olduğunu belirten Mustafayev, “Ermeni tarafı dünkü konuşmalarının önemli bir kısmını, büyük ölçüde çarpıtılmış ve Azerbaycan'ın durumuyla çok az ilgisi veya hiç alakası olmayan, son derece yanıltıcı ve güvenilmez bir öykü sunmakla harcadı. Dün sunulan slaytlar dikkatle incelendiğinde ve ele alındığında, kanıtların büyük bir kısmı, Azerbaycan'ın Resioni Materiae itirazının konusu olan iddiaların, ırksal ayrımcılıkla hiçbir ilgisi olmadığını olumlu bir şekilde göstermektedir. Ayrıca size dün Ermenistan tarafından yapılan başka bir çarpıtmayı da göstermek istiyorum. Ermenistan'ın SM-5 slaytında gösterdiği sözde Azerbaycan askeri yamasıyla ilgilidir. Üzerinde 'Ermeni, kaçma, yine de öleceksin, sadece yorgun düşeceksin' yazılı yamalı asker grubunun Azerbaycan ordusuyla hiçbir alakası olmadığını temin edebilirim. Ermenistan'ın bu görüntü için kaynağı, Azerbaycan veya askeriyle hiçbir bağı olmayan bir Facebook sayfasıdır. Sayın başkan, bu duruşmada Ermenistan'ın avukatı tarafından vurgulanan bu kanıt başka bir sahtekarlıktır” dedi.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı kullandığı görsel ve videoların şeffaf olmayan sosyal medya kaynaklarından tek tek kelimelerin veya görsellerin seçildiğini belirten Mustafayev, “Azerbaycan, bu ön itiraz aşamasında veya gelecekteki herhangi bir esas aşamasında, mahkemenin herhangi bir sonuca varmadan önce kanıtları dikkatlice inceleyeceğine emindir. Ermenistan'ın tek tek kelimeleri veya görüntüleri seçerek, şeffaf olmayan sosyal medya kaynaklarından bağlamından koparılıp sunma girişimlerine aldanmayacağına güvenmektedir” dedi.

"ERMENİ SAKİNLER AZERBAYCAN'IN KARABAĞ BÖLGESİNE GERİ DÖNECEK"

Karabağ bölgesine dönmek isteyen Ermenilerle ilgili hiçbir yardım gösterilmediği iddialarına değinen Mustafayev, “Mahkeme hiçbir zaman Azerbaycan'ın ilan edilen geçici tedbirlerden herhangi birini ihlal ettiğini tespit etmemiştir. Tam tersine dün Ermenistan temsilcisinin bahsettiği Ermenilerin Karabağ'a dönüşüyle ilgili olarak Azerbaycan'ın mahkemeye sunduğu 12 Ocak 2024 tarihli raporda etnik köken hakkında olan bağlılığı yinelendi. Ermeni sakinler Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine geri dönecek” dedi.