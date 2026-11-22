ABD'nin Arizona eyaletinde evinin bahçesinden kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu, saatler süren arama çalışmalarının ardından çölde sağ bulundu. Üzerinde yalnızca bebek bezi bulunan küçük çocuk, dondurucu soğukta yedi saat geçirdikten sonra bir çalının altında bulundu.

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ABD'nin Arizona eyaletinde 2 yaşındaki Vella Campillo'nun kaybolması üzerine geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Eloy kentindeki aile evinden kaybolan küçük kızın üzerinde yalnızca bebek bezi bulunuyordu. Havanın kararması ve çöl sıcaklığının hızla düşmesiyle birlikte ekipler zamana karşı yarıştı.

75 KİŞİ SEFERBER OLDU

Küçük çocuğu bulmak için 75'ten fazla güvenlik görevlisi ve gönüllü arama çalışmalarına katıldı.

Helikopterler, insansız hava araçları ve polis köpeklerinin kullanıldığı aramalarda saatler boyunca sonuç alınamadı.

Pinal İlçe Şerifi Ross Teeple, soğuk hava nedeniyle çocuğun hayatından endişe ettiklerini açıkladı.

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YEDİ SAAT SONRA ÇÖLDE BİR ÇALININ ALTINDA BULUNDU

Arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan Jay Stewart, küçük Vella'yı evinden yaklaşık 2,4 kilometre uzaklıkta bir çalının altında buldu.

Karanlıkta çocuğun adını seslenerek arayan Stewart, duyduğu ses üzerine çalılıkların arasına yöneldi.

Küçük kızı bulduğu anı anlatan Stewart, "Onu kucağıma aldığımda bana öyle sıkı sarıldı ki hayatım boyunca unutamayacağım" dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yedi saat boyunca çölde kalan küçük kız, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Yapılan muayenede herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edildi.

Kızına kavuşan anne Deanna Fritz, yaşadıklarını "Hayatımızın en kötü günüydü" sözleriyle anlattı.

Küçük çocuğu bulan Jay Stewart'a ise arama çalışmalarına katkısından dolayı Üstün Vatandaşlık sertifikası verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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