Bakan Fidan, kardeş ülkelere çağrı yaptı: Türk dünyası aynı alfabeyi kullansın

Azerbaycan’ın Şuşa şehrindeki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılan Bakan Fidan Türk devletlerinin birbirleriyle ilişkileri artırmaları ve birçok konuda ortak adım atmaları gerektiğini söyledi. Fidan, “İş birliğimizi daha ileri safhalara taşımalıyız, alfabe birliğimizi bir an önce tesis etmeliyiz” dedi.

Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk devletlerinin birbirleriyle ilişkileri artırmalarını ve birçok konuda ortak adım atmaları gerektiğini söyledi. Ortak alfabeden KKTC’ye desteğe kadar birçok konuda mesajlar veren Fidan, şunları söyledi:

İLİŞKİLERİ ARTIRMALIYIZ

Küresel güç rekabetinin coğrafyamıza sirayet etmesini önlemek için saflarımızı sıklaştırmalı, imkânlarımızı müşterek refahımız için kullanmalıyız. Bu bilinçle bölgesel sahiplenme ve bölgesel işbirliği, müşterek çalışmalarımızın iki temel ilkesini teşkil etmektedir.

TEK ALFABEYE GEÇELİM

Mevcut dünya düzeni dengelerini yitirdi. Bu ortam, saygın bir platform olarak yükselen TDT’ye, bağları daha da sağlamlaştırmak için önemli fırsatlar sunuyor. Eğitim çalışmaları ve gençlik projeleri geliştirilmeli, Alfabe birliğimizi bir an önce tesis etmeliyiz.

SOYDAŞLARI KORUMALIYIZ

Balkanlarda, Doğu Avrupa’da, Orta Doğu’da, Afganistan’da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan soydaşlarımızın kimliklerini korumalarına yardımcı olmak tarihimize karşı sorumluluğumuzdur.

AZERBAYCAN’A TAM DESTEK

Bazı Batılı ülkelerin, Ermenistan’ı açıkça kayıran ve Azerbaycan’ın kaygılarını göz ardı eden dengesiz tutumundan memnun değiliz. Türk dünyası olarak bu sürecin başarıyla tamamlanması için kardeş Azerbaycan’a tam destek vermelidir.

KKTC’DE TİCARİ OFİS AÇIN

Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin on yıllardır maruz kaldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlara son vermek üzere KKTC ile ticari ilişkilerinizi artırmaya davet ediyorum. KKTC’de ticaret ofisi tesis etmeniz bu yönde önemli bir adım olacaktır.

GAZZE’YE KAYITSIZ KALAMAYIZ

Türk dünyası, Gazze’de yaşanan insanlık dramına sırtını dönemez. 1 Mayıs’ta Türkiye’nin, Güney Afrika-İsrail soykırım davasına müdahil olma hakkını kullanmaya karar verdiğini duyurmuştuk. TDT’nin tüm üyelerinin UAD nezdindeki soykırım davasına destek verdiğini görmek isteriz.

ŞUŞA BİZİM BAYRAMIMIZDIR

Sayın İlham Aliyev’in gerçekten üstün liderliğinde yürütülen bir mücadele neticesinde, Şuşa’nın tekrar azat edilmiş olması ve bugün burada bulunmamız gerçekten bir tarihî olay. Tekrar Türk dünyasının bu bayramını tebrik ediyorum. Azerbaycan’ın bu zaferini tebrik ediyorum.