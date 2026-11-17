Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Suriye'de mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması ve güvenlik kurumlarının güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin birçok alanda geliştiğini belirten Fidan, eğitimden ulaşıma, savunmadan güvenliğe kadar yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması! "Toprak bütünlüğüne yönelik hassasiyetimiz çok yüksek"

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

ŞAM'DA TÜRKİYE-SURİYE ÜNİVERSİTESİ KURULACAK

"Suriye halkına hizmet vermeye başladı. Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu geçtiğimiz ay eğitim öğretime başladı. Ayrıca Türkiye Suriye Üniversitesi'nin Şam'da kurulması konusunda da mutabakata varıldı. Şam ve Halep havalimanlarında kurulan seyri sefer güvenlik sistemleri sayesinde Suriye'nin hava ulaşım kapasitesinin artılmasına da hep beraber katkıda bulunduk. Elbette önümüzde hala yapacak çok ama çok işimiz var. Suriyeli kardeşlerimizin ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde Suriye'nin geleceğine güvenle bakıyoruz. Suriye bölgede gerçekten istikrara kaldı.

Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması! "Toprak bütünlüğüne yönelik hassasiyetimiz çok yüksek"

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK HASSASİYETİMİZ ÇOK YÜKSEK"

Suriye, Sayın Ahmed Şara ve arkadaşlarının liderliğinde bölgede istikrara, kalkınmaya ve terörle mücadeleye büyük katkı yapan bir ülke oldu.

Değerli arkadaşlar, bugünkü görüşmelerimizde de ikili ilişkilerimizin her yönünü ele aldık. Öncelikle savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğimize ilişkin planlamaları tekrar gözden geçirdik.

Biliyorsunuz, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasına yönelik hassasiyetimiz çok yüksek. Özellikle içeriden ve dışarıdan gelecek tehditler, bölünmeye yönelik tehditler ve terörle ilgili tehditler Suriye'nin gündemini meşgul etmemeli.

Geçmişte olduğu gibi bölge, bu konuları artık istikrarsızlaştırıcı bir unsur olarak görmemeli. Dolayısıyla Türkiye ile Suriye'nin savunma ve güvenlik kurumları arasındaki kapsamlı iş birliği de bu konuda büyük katkı yapmakta."

SURİYE ORDUSUNUN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Türkiye olarak Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması ve güvenlik kurumlarının kapasitesinin güçlendirilmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz ki terörle mücadele edilebilsin, ayrılıkçı güçlere karşı gerekli devlet otoritesi sağlansın.

Yoksa DAEŞ başta olmak üzere bölgedeki terör örgütlerinin ortaya çıkaracağı problemler ve belli asayiş sorunları ortaya çıkarsa Allah korusun, hem ticarete hem de bağlantısallığa yönelik çok büyük sıkıntılar ortaya çıkabilir.

Devrik rejimden kalan savaş kalıntılarının temizlenmesine yönelik kabiliyetlerin geliştirilmesi de önemli. Bunun için aramızdaki savunma ve güvenlik iş birliği çalışmaları ilgili kurumlarımız tarafından hassasiyetle yapılıyor.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI MESAJI

Çevremizdeki gelişmeler, bölge ülkeleri arasında kalıcı ve kapsamlı bir iş birliğinin geliştirilmesi zaruretini açık biçimde ortaya koymakta.

Mekke Savunma İttifakı'nı da bu vizyonla hayata geçirdik. Mekke İttifakı'na gösterilen yakın ilgi, barış odaklı çalışmalarımızın bölgede yaratabileceği olumlu etkinin açık bir göstergesidir.

Bölgesel sahiplenme anlayışımızın diğer bölge ülkeleri tarafından da benimsenmesini son derece kıymetli buluyoruz.

İttifakımızın kurumsallaşma süreci tamamlandığında, bölgede barış isteyen, uluslararası hukuka saygılı diğer ülkeleri aramızda görmekten tabii ki memnuniyet duyacağız.

"İSRAİL KOMŞULARINA ZARAR VEREREK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAMAZ"

Bugün İsrail'in bölgeye ve Suriye'ye yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemleri maalesef devam etmekte.

İsrail'in bu faaliyetleri, bölgemizde tesis etmeye çalıştığımız güvenlik ve bağlantısallık mimarisi bakımından da tehdit oluşturmakta.

İsrail, komşularına zarar vermek suretiyle kendi güvenliğini sağlayamayacağını artık idrak etmeli ve bu politikadan vazgeçmeli.

Bir ülkenin güvenliği, komşularının istikrarsızlığı üzerine inşa edilemez.

İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarına son vermesi ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması temelinde bir güvenlik düzenlemesinin tesis edilmesi gerekmektedir.

Türkiye olarak Suriye'nin refaha ve huzura sahip olmasını, komşularıyla barış içinde yaşamasını istiyoruz. Bu doğrultudaki girişimlerimizi ve desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

"İSRAİL GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GİRİŞİNİ ENGELLEMEKTEN VAZGEÇMELİ"

"Diğer bir konu da değerli arkadaşlar, maalesef İsrail'in saldırıları ve istikrarsızlaştırıcı eylemleri Suriye ile sınırlı kalmıyor.

Biliyorsunuz, kış ayları yaklaşırken Gazzeli kardeşlerimizi son derece ağır insani koşullara mahkûm ediyor İsrail.

Özellikle insani yardım girişini hiçbir gerekçe göstermeden, uluslararası hukuka aykırı ve insanlık vicdanını ayaklar altına alan bir şekilde engelleyerek Gazze halkına zulmetmeye devam ediyor.

İsrail, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını engelleme politikasından vazgeçmek zorundadır.

Bu ihlallerin engellenmesi ve bölgede adil ve kalıcı çözüm yolunun açılmasının sağlanması, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur.

Biz Gazze'ye en fazla ayni insani yardımda bulunan ülkelerden biri olarak ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması! "Toprak bütünlüğüne yönelik hassasiyetimiz çok yüksek"

"TEK DEVLET, TEK ORDU"

Bugünkü görüşmelerimizin bir diğer önemli gündem maddesi Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon süreciydi.

Bizim bu konudaki tutumumuz biliyorsunuz son derece net. Bu olumlu süreci tabii ki destekliyoruz. Artık bölgede, Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta terörün son bulması, insan kimliğinin inkârının ortadan kalkması ve herkesin barış, huzur içerisinde siyasi gündemine odaklanması önemli.

Entegrasyon süreci, her ülkede siyasi istikrarın garantisi olan tek devlet, tek ordu anlayışı temelinde Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tahkim edecek şekilde tamamlanmalıdır.

Bu süreçte Suriye halkının tüm bileşenlerinin haklarının güvence altına alınmasını ve toplumsal uzlaşının güçlendirilmesini de önemsiyoruz.

Bu anlayışla entegrasyon sürecinin başarıyla tamamlanması için Suriye hükümetiyle yakın iş birliğimizi de ayrıca sürdürüyoruz.

İki ülke arasındaki güçlü ortaklığı yeni iş birliği alanlarıyla zenginleştirmek için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz."

TÜRKİYE-SURİYE TİCARETİNDE 10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye ile yürütülen görüşmelerde ticaret, enerji, ulaşım ve güvenlik konularının ele alındığını açıkladı.

Halep-Birecik elektrik bağlantısının kapasitesinin 500 megavata çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Şeybani, Kamışlı-Nusaybin Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasının planlandığını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 3,7 milyar dolara ulaştığını aktaran Şeybani, "Ortak hedefimiz 10 milyar dolara ulaşmak. Bugün Suriye, yeniden imar projelerinde yer almaları için Türk şirketlerine kapılarını açıyor" dedi.

700 BİNDEN FAZLA SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Suriyeli Bakan 700 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıklayarak geri dönüşlerin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde gerçekleşmesi için Türkiye ile çalıştıklarını ifade etti.

Suriyelilere yıllarca ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür etti.

SURİYE'DEN İSRAİL'E TEPKİ

İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik saldırılarını reddettiklerini açıklayan Şeybani, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na bağlılıklarını yineledi.

Körfez bölgesinin güvenliğini kendi güvenliklerinden ayrı görmediklerini belirten Şeybani, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep'te seyrüsefer güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Şeybani ayrıca Suriye'nin Ankara Büyükelçiliğinin önümüzdeki aylarda yeniden açılacağını duyurdu.

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