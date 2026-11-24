Türk mutfağının asırlık lezzetlerini sahiplenme yarışını sürdüren Yunan basınından yeni bir girişim daha geldi. Yunanistan merkezli Greek City Times, Türkiye'nin meşhur Küt (Kürt) böreğini "Bougatsa" adıyla Selanik'in geleneksel kahvaltı lezzeti olarak tanıttı.

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Baklava, döner, yoğurt ve Türk kahvesinin ardından bu kez Türkiye'de bazı yerlerde Küt, bazı yerlerde ise Kürt böreği olarak anılan geleneksel lezzet, Yunan medyasının hedefi oldu.

Yunan haber sitesi Greek City Times, Giannopoulos imzasıyla yayımladığı yazıda, "Bougatsa" adını verdikleri böreği Selanik'in klasik lezzeti olarak okuyucularına sundu.

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SELANİK'İN GELENEKSEL LEZZETİ OLARAK TANITTILAR

Yunan sitesi, Türkiye'de pudra şekeriyle servis edilen Küt böreğini "Bougatsa" adıyla tanıtırken böreğin sade, peynirli, kıymalı ve muhallebili çeşitlerine de yer verdi.

Böreği Selanik'e mal etmeye çalışan Greek City Times'ın haberinde kaynak gösterdiği Selanik Belediyesi kayıtları ise lezzetin gerçek kökenine ilişkin önemli ayrıntılar içeriyor.

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KENDİ KAYITLARI ELE VERDİ

Söz konusu kayıtlara göre böreğin kökeni İstanbul ve Anadolu'ya uzanıyor. Börek, Anadolu'dan Selanik'e göç eden Rumlar aracılığıyla kente taşındı.

Üstelik Selanik'teki ilk sokak satıcılarının böreği "Konstantinopolis usulü boğaça" adıyla sattığı, sade çeşidinin ise "fakir böreği" olarak anıldığı da Yunan kaynaklarının kendi kayıtlarında yer alıyor.

SELANİK'TEN AVUSTRALYA'YA KADAR YAYILDI

Yunan sitesi, 1917 yılında Selanik'te börek üreticilerinin bir birlik kurduğunu, iki yıl sonra ise birliğin üye sayısının 51'e ulaştığını yazdı.

Selanik'in turizm biriminin verilerine göre bugün kentte yaklaşık bin börek dükkânı bulunuyor. "Bougatsa" adıyla pazarlanan lezzet, Avustralya'ya kadar ulaşırken Melbourne'de de bu böreğin satıldığı özel işletmeler faaliyet gösteriyor.

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