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Bakü'de Suriye-İsrail zirvesi! Golan Tepeleri'nin akıbeti ne olacak?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suriye Devlet Başkanı Şara’nın Bakü ziyareti sırasında, Suriyeli ve İsrailli yetkililer arasında gizli bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede İsrail’in Suriye’deki askeri faaliyetleri, İran ve Hizbullah’ın bölgedeki etkisi ile Şam’da bir İsrail koordinasyon ofisi kurulması gibi kritik konular ele alındı.

Suriye Devlet Başkanı Şara’nın Azerbaycan’a dün düzenlediği resmi ziyaretin arka planında bir görüşme daha gerçekleştirildi. 

Fransız haber ajansı AFP’nin Suriye’deki diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Suriyeli ve İsrailli yetkililer Bakü’de yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. 

Bakü'de Suriye-İsrail zirvesi! Golan Tepeleri'nin akıbeti ne olacak? - 1. Resim

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ FAALİYETLERİ

Habere göre, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İsrail’in işgal ettiği Golan Tepeleri’ne sınır olan Kuneytra’ya vali olarak atanan Ahmet el-Dalati’nin yanı sıra İsrail Başbakanı Netanyahu’nun özel elçisi ile üst düzey İsrailli askeri ve istihbarat yetkililerinin katıldığı görüşmede, İsrail’in Suriye’deki askeri faaliyetleri ele alındı. 

Görüşmede ayrıca, İran’ın Suriye ve Lübnan’daki etkisi, Hizbullah’ın silah stokları, Lübnan ve Gazze’deki Filistinli mültecilerin geleceği ile Şam’da resmî diplomatik statüye sahip olmayan bir İsrail koordinasyon ofisinin kurulması gibi konular masaya yatırıldı.

İsmini vermek istemeyen kaynak, Suriye Devlet Başkanı eş-Şara’nın görüşmeye şahsen katılmadığını bildirdi.

Bakü'de Suriye-İsrail zirvesi! Golan Tepeleri'nin akıbeti ne olacak? - 2. Resim

ŞARA'NIN BAKÜ ZİYARETİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Bakü ziyareti, enerji diplomasisini gündeme taşıdı. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile Suriye arasında enerji alanında iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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