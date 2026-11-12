Baltık Denizi'nde Rus savaş gemisine saldırı! Finlandiya hava sahasını kapattı
Finlandiya Savunma Kuvvetleri, Finlandiya Körfezi'nde Suursaari Adası yakınlarında Rus savaş gemisine yönelik saldırı tespit edildiğini duyurdu. Finlandiya'ya yönelik doğrudan bir tehdit bulunmadığı belirtilirken bölgedeki deniz ve hava sahası tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı.
Finlandiya'da yayın yapan Yle'nin haberine göre, Savunma Kuvvetleri yazılı açıklama ile Finlandiya Körfezi'nde bulunan Suursaari Adası yakınlarında, Rus savaş gemisine yönelik saldırı tespit edildiğini doğruladı.
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Finlandiya'ya yönelik tehdit söz konusu olmadığını vurgulayan Savunma Kuvvetleri, önlem olarak Finlandiya Körfezi'nin doğusundaki deniz ve hava sahalarının geçici olarak kapatıldığı bilgisini paylaştı.
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) de Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Ust-Luga Limanı ve Rusya'ya ait "Buyan-M" sınıfı küçük füze gemisinin hedef alındığını bildirmişti.