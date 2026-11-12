Dünya

Baltık Denizi'nde Rus savaş gemisine saldırı! Finlandiya hava sahasını kapattı

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Baltık Denizi'nde Rus savaş gemisine saldırı! Finlandiya hava sahasını kapattı
Başlık ResmiBaltık Denizi'nde Rus savaş gemisine saldırı! Finlandiya hava sahasını kapattı

Finlandiya Savunma Kuvvetleri, Finlandiya Körfezi'nde Suursaari Adası yakınlarında Rus savaş gemisine yönelik saldırı tespit edildiğini duyurdu. Finlandiya'ya yönelik doğrudan bir tehdit bulunmadığı belirtilirken bölgedeki deniz ve hava sahası tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı.

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Finlandiya'da yayın yapan Yle'nin haberine göre, Savunma Kuvvetleri yazılı açıklama ile Finlandiya Körfezi'nde bulunan Suursaari Adası yakınlarında, Rus savaş gemisine yönelik saldırı tespit edildiğini doğruladı.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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