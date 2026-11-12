BAE’de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki barış görüşmeleri sona erdi. ABD’li müzakereci Jared Kushner’in Putin’le görüşmek üzere Moskova’ya gideceği açıklanırken Zelenskiy, toprak meselesini Rusya ile doğrudan müzakere etmeye hazır olduklarını söyledi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için Birleşik Arap Emîrlikleri’nde (BAE) gerçekleştirilen müzakereler tamamlandı. Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin katıldığı müzakerelerin ardından açıklama yapan ABD’li müzakereci Jared Kushner, bugün Moskova’ya giderek Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşeceklerini açıkladı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ise Abu Dabi’deki görüşmeler sırasında Kuzey ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmeye hazır olup olmadığı sorusuna “Rus lider farklı bir gerçeklikte yaşıyor.

Amerikalılara ‘Bana birkaç ay lazım, Ukrayna’nın doğusunu tamamen işgal edeceğiz’ diyor. Oturup toprak meselesini konuşmaya hazırız. Bize, ‘Buradan ayrılmalısınız’ diyor. Nedenini anlamıyorum, çünkü orası bizim toprağımız. Gerekçe olarak orada onların bulunduğunu söylüyorlar ama orada değiller.

Zelenskiy’den Rusya’ya mesaj: Toprak meselesini konuşmaya hazırız

Bu konuda çok sayıda endişemiz, çok sayıda sorumuz var. Pek çok şeyi, Herson’u konuşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Herson, şu anda nehir boyunca ikiye bölünmüş durumda. Bir yakada Ruslar var, diğer yakada her yeri biz kontrol ediyoruz. Ama insanlar her iki yakada da yaşamak istiyor ve burası bir Ukrayna şehri. Bu tür meseleler hassas ve çok zor. Ama bunları konuşmamız gerekiyor ve bu görüşmeye hazırız” dedi.

Barış müzakerelerinde Avrupa’yı kimin temsil etmesi gerektiği yönünde bir soruya Zelenskiy “Bu kararı Avrupalılar vermeli” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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