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    • Haberler > Dünya > Bangladeş’te 7 katlı restoranda yangın: 43 ölü, 22 yaralı

    Bangladeş’te 7 katlı restoranda yangın: 43 ölü, 22 yaralı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bangladeş, Yangın, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

     Bangladeş’in başkenti Dakka’da bir restoranda çıkan yangından 43 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

    Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan Kacchi Bhai adlı 7 katlı restoranda yangın çıktı.

    43 KİŞİ CAN VERDİ

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından Bangladeş Sağlık Bakanı Dr. Samanta Lal Sen, yangında 43 kişi hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı.

    Bangladeş’te 7 katlı restoranda yangın: 43 ölü, 22 yaralı - 1. Resim

    75 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    İtfaiye ekipleri, 75 kişiyi ise yangından sağ kurtarmayı başardı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangınlar ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bangladeş’te 7 katlı restoranda yangın: 43 ölü, 22 yaralı - 2. Resim

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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