Bangladeş'te ulusal yas ilan edildi! Bilanço artıyor

Bangladeş’in başkenti Dakka’da meydana gelen uçak kazası, ülkeyi derin bir yasa boğdu. Rutin eğitim uçuşunda olan bir savaş uçağının, yoğun yerleşim bölgesinde bulunan bir okul binasına düşmesi sonucu 25’i çocuk olmak üzere toplam 27 kişi hayatını kaybetti. Pazartesi günü yaşanan trajik olayın ardından, Bangladeş hükümeti bir günlük ulusal yas ilan etti.

Bangladeş'in başkenti Dakka’da bir okul binasına düşen savaş uçağı, ülkeyi yasa boğdu. Pazartesi günü meydana gelen kazada ölü sayısı 27'ye yükseldi. Bangladeş hükümeti, olayın ardından bir günlük ulusal yas ilan etti.

25'İ ÇOCUK, TOPLAM 27 CAN KAYBI

Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı'ndan Sayedur Rahman, kazada hayatını kaybedenlerin 25’inin çocuk olduğunu açıkladı. Rahman, "Şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti. Bunların 25’i çocuk ve biri de pilot" dedi.

İlgili Haber Rusya’yı karıştıran skandal! Savunma Bakanı sevgilisini savaş uçağıyla maniküre götürdü!

UÇAK EĞİTİM GÖREVİNDEYDİ

Bangladeş ordusu, Çin yapımı F-7 BJI model savaş uçağının, rutin bir eğitim uçuşu sırasında teknik bir arıza yaşadığını ve pilotun uçağı yoğun nüfuslu bölgelerden uzaklaştırmaya çalıştığını bildirdi. Ancak yapılan açıklamada, "Tüm çabalara rağmen uçak iki katlı okul binasına çarptı" ifadelerine yer verildi.

Kazanın meydana geldiği Milestone School and College'da Salı günü dersler iptal edildi. Öğrencilerin çoğunun dersten yeni çıktığı sırada gerçekleşen çarpışma, bölgede büyük bir yıkıma yol açtı.

Okul öğretmenlerinden Shahadat Hossain, "Çocuklarla birlikte okul da hayatını kaybetti" diyerek yaşanan trajedinin boyutunu gözler önüne serdi. Hossain, "Kazadan etkilenen binanın önünde iki salıncak var. Öğle aralarında ve okuldan sonra çocuklar orada oynuyor. Dün bile, uçağın düştüğü saatlerde öğrenciler o salıncaklardaydı" diye konuştu.

Bakanlık yetkililerine göre, 78 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Ordunun aktardığı bilgiye göre, 170'ten fazla kişi kazadan etkilendi.

Okul çevresinde Hava Kuvvetleri personelinin yürüttüğü çalışmalar devam ederken, olay yerinde çocuklara ait çanta, ayakkabı ve kimlik kartları toplandı. Üst düzey polis yetkilisi Pahn Chakma, "Bölgeyi daha sonra polise devredeceğiz. Ardından, kanıt niteliğindeki eşya ve kalıntılar toplanacak" açıklamasını yaptı.

"BU ULUS İÇİN DERİN BİR ACI ANIDIR"

Bangladeş’in geçici lideri Muhammed Yunus, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu ulus için derin bir acı anıdır" ifadesini kullandı. Yunus, Milestone Okulu öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve personelinin kaybının "telafi edilemez" olduğunu belirtti.