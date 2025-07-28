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Barışın adresi İstanbul oldu! Kremlin Ankara'ya teşekkür etti “Tüm taraflar Türkiye’yi seviyor!”

Kaynak: Dış Haberler
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Barışın adresi İstanbul oldu! Kremlin Ankara&#039;ya teşekkür etti “Tüm taraflar Türkiye’yi seviyor!”
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Türkiye'nin barış müzakerelerinde oynadığı rolü överek, “Tüm taraflar Türkiye’yi seviyor” dedi. Ankara’nın diplomatik çabalarının güven verdiğini vurgulayan Peskov, “Türk liderliği çözüm için en uygun zemini sağlıyor. Minnettarız” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, Türkiye’nin barış müzakerelerinde oynadığı role övgüde bulunarak, “Ankara ve Türk liderliği çözüm çabaları için güven verici koşullar sağlıyor” dedi.

TÜRKİYE, BARIŞ İÇİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKE

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin hem Rusya hem de diğer müzakere tarafları tarafından güvenilen bir ülke olduğunu belirtti.  Putin-Trump görüşmesi sorusu üzerine konuşan Peskov, "Türkiye, tüm taraflarca seviliyor" dedi.

"TÜRK LİDERLİĞİNİN SAĞLADIĞI KOŞULLAR İÇİN MİNNETTARIZ"

Açıklamasında Türk yönetimine teşekkür eden Peskov, “Burada bizim tarafımız adına konuşuyorum. Ankara’ya ve Türk liderliğine bir çözüm bulunmasına yardımcı olma çabaları için minnettarız. Türk liderliğinin müzakerelere ilişkin sağladığı koşullar için minnettarız. Bu ruh halimiz gelecek için de devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

KREMLİN, İSTANBUL GÖRÜŞMELERİNDEN ÇIKACAK SONUCU BEKLİYOR

Peskov, İstanbul’da gerçekleştirilen son temaslarda gündeme gelen çalışma grubu kurulması önerisine dair Ukrayna'nın tepkisinin beklendiğini belirtti. Türkiye'nin bu süreçte sunduğu diplomatik platformun taraflar için uygun olduğunu vurgulayan Peskov, Ankara'nın arabuluculuk kapasitesine olan güvenin sürdüğünü ifade etti.

PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDE DEĞİL AMA MÜMKÜN

Kremlin Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında kısa vadede planlanmış bir görüşme olmadığını aktardı.  Ancak böyle bir temasın gerekmesi halinde birkaç saat içinde organize edilebileceğini söyledi.

KREMLİN'DEN SİBER SALDIRI UYARISI

Peskov ayrıca, Rusya’da havayolu şirketlerinin altyapısına yönelik muhtemel siber saldırılar konusunda endişelerin bulunduğunu açıkladı. Kremlin’in bu durumu Ulaştırma Bakanlığı’na ve Aeroflot yetkililerine ilettiğini bildirdi.

PUTİN'İN DİPLOMASİ GÜNDEMİ YOĞUN

Vladimir Putin’in Pazartesi günü uluslararası bir telefon görüşmesi yapacağı ve ardından Stavropol Bölgesi Başkanı Vladimirov ile bir araya geleceği duyuruldu. Kremlin, devlet başkanının yoğun diplomatik programının Ukrayna konusundaki gelişmeleri de yakından takip ettiğini belirtti.
Kaynak: Dış Haberler

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