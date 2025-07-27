Savaşın perde arkası İstanbul’da yazılıyor! Rusya BM’yi harekete geçirdi
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İstanbul’da yürütülen barış müzakereleri yeni bir krizle karşı karşıya! Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Polonya Başbakanı Tusk'u "büyük savaşın zeminini hazırlamakla" suçladı. "İstanbul-2" görüşmelerine sabotaj yapıldığını iddia eden Slutskiy, Batı'nın barıştan korktuğunu ve Ukrayna'yı piyon gibi kullandığını söyledi. Rusya, konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıdı.
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Batılı ülkelerin İstanbul-2 müzakere turunu "Rus tehdidi" bahanesiyle baltalamaya çalıştığını öne sürdü. Slutskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve diğer Avrupalı liderlerin "büyük savaşın tefini çaldığını" söyledi.
Telegram kanalından açıklama yapan Slutskiy, "Tusk, Macron ve diğer Batı Avrupalı Rus düşmanları 'Rus tehdidini' körükleyerek İstanbul-2 müzakere çabalarını baltalamak amacıyla Ukrayna ihtilafının ateşine benzin döküyor" dedi.
"SADECE SINIRLARIMIZI SAVUNUYORUZ"
Slutskiy, Rus ordusunun savaşa yüksek seviyede hazır olduğunu belirterek, "Polonya'ya ya da diğer NATO ülkelerine saldırma gibi bir niyetimiz yok. NATO'nun aksine biz sadece sınırlarımızı ve güvenliğimizi savunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Avrupa’daki liderlerin barıştan korktuğunu öne süren Slutskiy, "Ukrayna'daki barıştan yalnızca Zelenskiy değil, aynı zamanda Avrupa’nın başkentlerindeki patronları da korkuyor. Neo-Nazi rejiminin savaş suçlarına göz yumuyorlar ve Ukrayna’yı jeopolitik çıkarları için bir piyon olarak kullanmaya devam ediyorlar" şeklinde görüşünü aktardı.
BM'YE ÇAĞRI: BARIŞ SÜRECİ 31 TEMMUZ'DA GÜNDEME GELECEK
Slutskiy, Rusya’nın Ukrayna’daki barış sürecine ilişkin konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşıdığını ve 31 Temmuz’da bir toplantı talep ettiklerini de açıkladı.
FİDAN: İSTANBUL'DA LİDERLER ZİRVESİ İSTİYORUZ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Balkan Barış Platformu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ev sahipliğinde yürütülen Rusya-Ukrayna müzakerelerine değindi.
Bakan Fidan, "Önemli gündemlerimizden biri, liderlerin bir araya getirilmesidir. İstanbul'daki müzakerelerin daha üst düzeye taşınmasını ve barışa katkı sunmasını hedefliyoruz" dedi.
Platforma ilişkin açıklamasında Fidan, "İstikrar ancak birlikte inşa edilir. Bölgesel diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. AB üyeliği konusunda da daha koordineli bir tutum geliştirilmeli" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık