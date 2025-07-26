Rus savaş uçağı imha edildi iddiası! Ukrayna'dan intikam mesajı

Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Temmuz 2025 22:09 - Güncelleme: 26 Temmuz 2025 22:17 - Güncelleme:

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Ukrayna, Rusya'nın Krasnodar'daki Armavir Askeri Eğitim Havaalanı'nda bulunan Su-27UB tipi muharebe yeteneği olan bir eğitim uçağını imha ettiğini iddia etti. Kiev yönetimi Rusya'ya karşı saldırıların devam edeceğinin mesajını verdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Armavir Askeri Eğitim Havaalanı'ndaki Rus Su-27UB tipi bir eğitim uçağının imha edildiğini iddia etti. İlgili Haber ABD F-35’leri acil kodla havalandı! Rus nükleer bombardıman uçaklarıyla burun buruna UKRAYNA, RUS UÇAĞINI VURDU MU? GUR'a ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın Krasnodar'daki Armavir Askeri Eğitim Havaalanı'nda bulunan Su-27UB tipi, muharebe yeteneği olan bir eğitim uçağının imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Rusya'da, Armavir'de bir Su-27UB uçağı imha edildi. Armavir Havaalanı ve oradaki uçaklar, genelde Krasnodar Havacılık Okulu öğrencilerinin eğitimi için kullanılıyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, Ukrayna halkına karşı işlenen her suçun karşılığının mutlaka verileceğini hatırlatıyor." ifadeleri kullanıldı. İlgili Haber Avrupa "tetik mekanizması" hazırlığında, İran tarihi anlaşmadan çekilebilir! "Bu bir savaş ilanıdır"

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru