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Rus savaş uçağı imha edildi iddiası! Ukrayna'dan intikam mesajı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rus savaş uçağı imha edildi iddiası! Ukrayna&#039;dan intikam mesajı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna, Rusya'nın Krasnodar'daki Armavir Askeri Eğitim Havaalanı'nda bulunan Su-27UB tipi muharebe yeteneği olan bir eğitim uçağını imha ettiğini iddia etti. Kiev yönetimi Rusya'ya karşı saldırıların devam edeceğinin mesajını verdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Armavir Askeri Eğitim Havaalanı'ndaki Rus Su-27UB tipi bir eğitim uçağının imha edildiğini iddia etti.

Rus savaş uçağı imha edildi iddiası! Ukrayna'dan intikam mesajı - 1. Resim

UKRAYNA, RUS UÇAĞINI VURDU MU?

GUR'a ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın Krasnodar'daki Armavir Askeri Eğitim Havaalanı'nda bulunan Su-27UB tipi, muharebe yeteneği olan bir eğitim uçağının imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'da, Armavir'de bir Su-27UB uçağı imha edildi. Armavir Havaalanı ve oradaki uçaklar, genelde Krasnodar Havacılık Okulu öğrencilerinin eğitimi için kullanılıyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, Ukrayna halkına karşı işlenen her suçun karşılığının mutlaka verileceğini hatırlatıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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