Rusya-Ukrayna müzakerelerinin üçüncü turu İstanbul'da başlıyor

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla yürütülen barış müzakerelerinin üçüncü turu, 23 Temmuz itibarıyla İstanbul'da başlıyor. Müzakerelerde liderler yer almazken, tarafların oluşturduğu üst düzey heyetler Türkiye’ye ulaşıyor. İşte detaylar...

Canlı Anlatım Özeti GÖRÜŞMELER SAAT 19.00'DA BAŞLAYACAK

İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında 'barış' müzakereleri

RUSYA HEYETİ İSTANBUL'A HAREKET ETTİ

GÖRÜŞMELER İKİ GÜN SÜRECEK

23.07.2025 12:56

GÖRÜŞMELER SAAT 19.00'DA BAŞLAYACAK

Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen barış müzakerelerinin üçüncü turu bugün saat 19.00'da (TSİ) İstanbul'da başlayacak.

Sussilne ve Interfax kaynaklarına göre, Ukrayna heyeti saat 12.00 itibarıyla Türkiye’ye hareket ederken, Rus heyeti de aynı saatlerde İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı.

23.07.2025 12:35

KREMLİN: TASLAKLAR TAMAMEN ZIT, GÖRÜŞMELER ZOR GEÇECEK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetinin İstanbul’a ulaştığını ve müzakerelerin 23 Temmuz Çarşamba günü planlandığını doğruladı. Peskov, gündemde iki ülke arasında üzerinde çalışılan çözüm mutabakat taslakları ile esir takası konularının yer aldığını bildirdi.

"Görüşme zor olacak. Çözüm mutabakat taslakları tamamen zıt görüşleri yansıtıyor" diyen Peskov, muhtemel bir Putin-Zelenskiy görüşmesinin, ancak kapsamlı teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından mümkün olabileceğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Putin ve Zelenskiy’nin bir araya gelmesi için ön hazırlıklar gereklidir. Aksi takdirde böyle bir buluşma uygun olmaz. Kiev yönetiminin Batı’dan aldığı fonların önemli bir kısmı yolsuzluk nedeniyle heba edilmiştir. Ukrayna'da çok fazla yolsuzluk var.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, aynı gün Devlet Duması’nın bahar oturumu sonrası Meclis Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında 'barış' müzakereleri

23.07.2025 12:30

RUSYA HEYETİ İSTANBUL'A HAREKET ETTİ

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, Rus müzakere heyeti bu sabah Moskova’dan İstanbul’a hareket etti. Heyetin başında Kremlin Danışmanı Vladimir Medinski yer alırken, beraberindeki delegasyonun içerisinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkan Yardımcısı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin bulunuyor.

23.07.2025 12:28

GÖRÜŞMELER İKİ GÜN SÜRECEK

Rus haber ajansı TASS’a konuşan kaynaklara göre, bu tur müzakereler iki güne yayılacak ve 23-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Görüşmeler, kapalı oturumlar şeklinde yapılacak.

Rus heyetine önceki görüşmelerde olduğu gibi, Putin'in Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık edecek. Heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Igor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'den oluşacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Rustem Umerov, esir takası hazırlıkları ve Rusya ile yapılacak müzakere için İstanbul’a gidecek” ifadelerini kullandı.

Bugünkü müzakerelerde liderler yer almayacak. Rusya heyetine Kremlin Danışmanı Vladimir Medinski, Ukrayna heyetine ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov başkanlık edecek.

Barış masası İstanbul’da kuruldu. Çırağan Sarayı’nda yapılan müzakerelere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık edecek.

Taraflar bu kez esir takası, kaçırılan çocukların iadesi ve sınır güvenliği gibi insani konuları masaya yatıracak.

Heyet, Ukrayna istihbarat teşkilatı, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı Ofisi temsilcilerinden oluşacak.

Ukrayna heyetinin gündeminde, savaş esirlerinin değişimi, Rusya tarafından kaçırıldığı iddia edilen Ukraynalı çocukların iadesi ve ateşkesin sağlanması gibi başlıklar yer alıyor.

Kiev yönetimi, kara, hava ve denizde en az üç ay boyunca koşulsuz ateşkes ilan edilmesini talep ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, müzakereler öncesinde yaptığı açıklamada, barışın sağlanması için liderler düzeyinde yüz yüze görüşmeye de hazır olduklarını ifade etti.

Rusya tarafı ise ateşkes ilanı için bazı ön koşulların yerine getirilmesini istiyor. Moskova, özellikle Ukrayna'nın Batı'dan aldığı askeri desteği kesmesini ve bazı stratejik bölgelerden çekilmesini talep ediyor.

Önceki müzakere turlarında, sadece ölen askerlerin cenazelerinin teslimi için birkaç günlük bölgesel kısmi ateşkes önerisinde bulunmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmelerden "hayati sonuç beklenmemesi gerektiğini” belirterek mevcut tutum farklılıklarının hâlâ derin olduğunu vurguladı.

Yer: İstanbul