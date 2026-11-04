Yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı! TOKİ'nin 61 ildeki 725 arsasının satışı yarın başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 ildeki 725 arsanın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Arsalar açık artırma yöntemiyle yarın satışa çıkarılacak. Alıcılar, belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade ile sahip olabilecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 ilde 725 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurmuştu. 61 ildeki 725 arsasının satışı yarın başlıyor.

725 ARSA SATIŞA SUNULACAK

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 725 arsa satışa sunulacak.

Bölge İller Akdeniz Bölgesi Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye Doğu Anadolu Bölgesi Ardahan, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Malatya, Muş, Tunceli, Van Ege Bölgesi Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak Güneydoğu Anadolu Bölgesi Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak İç Anadolu Bölgesi Aksaray, Ankara, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat Karadeniz Bölgesi Amasya, Artvin, Bolu, Çorum, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak Marmara Bölgesi Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ

Yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı! TOKİnin 61 ildeki 725 arsasının satışı yarın başlıyor

YÜZDE 25 PEŞİNATLA 48 AY VADE

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı! TOKİ'nin 61 ildeki 725 arsasının satışı yarın başlıyor

Açık artırmalar, 5-6 Kasım tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Radisson Blu Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. İsteyenler internet üzerinden de teklif verebilecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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