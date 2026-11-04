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Ekonomi

Yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı! TOKİ'nin 61 ildeki 725 arsasının satışı yarın başlıyor

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Yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı! TOKİ'nin 61 ildeki 725 arsasının satışı yarın başlıyor
Başlık ResmiYüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı! TOKİnin 61 ildeki 725 arsasının satışı yarın başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 ildeki 725 arsanın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Arsalar açık artırma yöntemiyle yarın satışa çıkarılacak. Alıcılar, belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade ile sahip olabilecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 ilde 725 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurmuştu. 61 ildeki 725 arsasının satışı yarın başlıyor.

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TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkardı! Yüzde 20 peşinat, 48 ay vade imkânı

725 ARSA SATIŞA SUNULACAK

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 725 arsa satışa sunulacak.

Bölgeİller
Akdeniz BölgesiAdana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye
Doğu Anadolu BölgesiArdahan, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Malatya, Muş, Tunceli, Van
Ege BölgesiAydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak
Güneydoğu Anadolu BölgesiAdıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak
İç Anadolu BölgesiAksaray, Ankara, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat
Karadeniz BölgesiAmasya, Artvin, Bolu, Çorum, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak
Marmara BölgesiBalıkesir, Bilecik, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ
Yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı! TOKİnin 61 ildeki 725 arsasının satışı yarın başlıyor
Başlık ResmiYüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı! TOKİnin 61 ildeki 725 arsasının satışı yarın başlıyor

YÜZDE 25 PEŞİNATLA 48 AY VADE

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı! TOKİ'nin 61 ildeki 725 arsasının satışı yarın başlıyor
Başlık ResmiYüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı! TOKİ'nin 61 ildeki 725 arsasının satışı yarın başlıyor

Açık artırmalar, 5-6 Kasım tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Radisson Blu Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. İsteyenler internet üzerinden de teklif verebilecek.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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