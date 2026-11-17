İstanbul Havalimanı'nda bavulunda 14 kilogram esrar ele geçirilen 33 yaşındaki İngiliz vatandaşı Louis Malletier tutuklandı. Türkiye Today'in ulaştığı resmi soruşturma belgelerine göre otizm tanısı bulunan Malletier, kendisine ücretsiz tatil teklif eden bir suç örgütü tarafından ölümle tehdit edilerek uyuşturucu taşımaya zorlandığını öne sürdü. İngiliz vatandaşının avukatı ise müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etti.

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İstanbul Havalimanı'nda Bangkok'tan gelen ve İspanya'ya aktarma yapmaya hazırlanan İngiliz vatandaşı Louis Malletier'in bavulunda 14 kilogram esrar ele geçirilmişti.

33 yaşındaki Malletier'in tutuklanmasının ardından olayın perde arkasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İNGİLİZ VATANDAŞI NASIL YAKALANDI?

Türkiye Today'in ulaştığı soruşturma belgeleri ve ifade tutanaklarına göre otizm tanısı bulunan Malletier, İngiltere'de kendisine ücretsiz tatil teklif eden kişiler tarafından daha sonra tehdit edilerek uyuşturucu taşımaya zorlandı.

15 Ekim sabahı Malletier, Thai Airways'in TG900 sefer sayılı uçağıyla Bangkok'tan İstanbul'a gelmişti. Buradan Türk Hava Yolları'nın TK1303 sefer sayılı uçağıyla İspanya'nın Malaga kentine gidecekti.

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Saat 07.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndaki gümrük muhafaza ekipleri, Malletier'in adına kayıtlı 19 kilogram ağırlığındaki pembe bavuldan şüphelendi.

Bavulun X-ray cihazından geçirilmesinin ardından "Aja" isimli narkotik dedektör köpeği bagaja tepki verdi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Malletier, havalimanının transit bölgesinde durduruldu. Bavulda yapılan aramada 13 vakumlu paket içerisinde toplam 14 kilogram esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

İfadesine göre önce İngiltere'den Malezya'ya gönderilen Malletier, burada sekiz gün kaldıktan sonra Tayland'a yönlendirildi. Tayland'da kendisine önceden hazırlanmış bir valiz teslim edildiğini belirten Malletier, "Valizi açmadım. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Sadece Malaga'ya götürmemi istediler. Bunun karşılığında herhangi bir para almayacaktım" dedi. Malletier, valizi teslim eden kişilerin tespit edilebilmesi için Tayland'daki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini de talep etti.

"TATİL TEKLİF ETTİLER, SONRA EVİME GELİP TEHDİT ETTİLER"

Malletier'in ifade tutanağında olayların İngiltere'de nasıl başladığına ilişkin ayrıntılar yer aldı.

İngiliz vatandaşı, "Londra'da bir dükkanın önünde dururken daha önce tanımadığım, ismini bilmediğim bir kişi yanıma gelerek tatile gitmek isteyip istemediğimi sordu. Ben de tatile gitmek için teklifi kabul ettim" dedi.

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Daha sonra tehdit edildiğini anlatan Malletier, "Fakat sonra adresime gelerek beni tehdit ettiler ve tatile gittiğimde bir valiz alıp onu getirmemi söylediler. Ben de olayın başında teklifi kabul ettiğim için dediklerini yapmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

UÇAK BİLETLERİNİ VE OTELLERİ ONLAR AYARLADI

Malletier'in ifadesine göre kendisini yönlendiren kişiler, şifreli mesajlaşma uygulaması Signal üzerinden iletişim kurdu.

Kimlik bilgilerini alan kişiler, uçak biletlerini ve konaklama rezervasyonlarını da hazırladı.

Malletier, önce İngiltere'den Malezya'ya gitti. Burada sekiz gün kaldıktan sonra kendisine verilen talimat doğrultusunda Tayland'a geçti.

"VALİZİ AÇMADIM, İÇİNDE NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Tayland'da kendisine önceden hazırlanmış bir bavul teslim edildiğini anlatan Malletier, ifadesinde şunları dile getirdi:

"Tayland'da hazır bir şekilde bir valiz getirdiler. Ben valizi açmadım, içerisinde ne olduğunu bilmiyordum, taşımamı istediler. Ben de valizi teslim aldım ve Malaga'ya gitmek üzere yola çıktım. Bu taşıma karşılığında herhangi bir ücret almayacaktım. Tüm biletlerim tanımadığım kişiler tarafından alındı."

Malletier, bavulu kendisine teslim eden kişilerin tespit edilebilmesi için Tayland'daki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini de istedi.

AVUKATI KONUŞTU

Malletier'in avukatı Aziz Emre Yılmaz, Türkiye Today'e yaptığı yazılı açıklamada müvekkilinin otizmli olduğunu ve ek desteğe ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Yılmaz, "Louis otizmli ve ek destek ihtiyaçları var. Öncelikli amacımız, Adli Tıp Kurumu'nun Louis'nin suç tarihinde cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığını gecikmeksizin değerlendirmesini sağlamak ve ailesinin yanına güvenle dönebilmesi için gereken hukuki adımları atmaktır" dedi.

Malletier'in ölüm tehditleri ve yoğun psikolojik baskı altında hareket ettiğini savunan avukatı, müvekkilinin telefonunu ve şifresini gönüllü olarak yetkililere teslim ettiğini, Signal yazışmalarının incelenmesine de izin verdiğini açıkladı.

MALLETİER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gaziosmanpaşa 4. Sulh Ceza Hakimliği, ele geçirilen uyuşturucu miktarını, devam eden laboratuvar ve dijital incelemeleri ve yabancı uyruklu şüphelinin kaçma riskini dikkate alarak Malletier'in tutuklanmasına karar verdi.

İngiliz vatandaşı, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki cezaevine gönderildi.

Resmİ kayıtlarda Malletier'in işsiz olduğu, ilköğretim mezunu olduğu ve daha önce herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığı bilgisi yer aldı.

SAĞLIK RAPORLARI MAHKEMEYE SUNULDU

Malletier'in İngiltere'deki Perivale Tıp Kliniğinden alınan Haziran 2026 tarihli sağlık kayıtları da Türk mahkemesine sunuldu.

Belgelerde Malletier'e 2005 yılında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, 2008 yılında öğrenme güçlüğü ve 2021 yılında otizm spektrum bozukluğu tanısı konulduğu da görüldü.

AİLESİ DESTEK KAMPANYASI BAŞLATTI

İngiltere'deki ailesi, Malletier'in hukuki savunmasına destek sağlamak amacıyla medya ve bağış kampanyası başlattı.

The Sun gazetesine konuşan ikiz kardeşi Conor Colegate, kardeşinin öğrenme güçlüklerinin kötü niyetli kişiler tarafından istismar edildiğini söyledi:

"Savunmasız İngiliz vatandaşları, ücretsiz tatil vaatleriyle kandırılarak uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının içine çekiliyor."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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