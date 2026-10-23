Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Mutabakatı, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Atina merkezli yayın organları, ortak askeri üretim ve teknoloji paylaşımını kapsayan anlaşmanın Türkiye’nin uluslararası savunma pazarındaki konumunu güçlendirme hedefi taşıdığına dikkat çekti.

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Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya, savunma sanayisinde iş birliğini geliştirmek amacıyla Katar’ın başkenti Doha’da Bedir Mutabakat Zaptı’nı imzaladı. Dört ülkenin savunma alanındaki üretim kapasitelerini bir araya getirmeyi hedefleyen anlaşma, Yunanistan basınında da gündem oldu. Atina merkezli yayın organları, mutabakatın ortak askeri üretimden teknoloji geliştirmeye kadar uzanan kapsamına dikkat çekti.

Bedir Mutabakatı Yunan basınını panikletti: Türk dolunayı yükseliyor

Yunanistan merkezli EL gazetesi, “Türkiye için yeni savunma anlaşması: Hangi ülkeler katılıyor ve ne yapacaklar?” başlıklı haberinde, mutabakatın Türkiye’nin savunma sanayisindeki konumu açısından önem taşıdığını yazdı. Haberde, dört ülkenin Batılı pazarlara ve Rusya ile Çin gibi ülkelere olan bağımlılığı azaltmak amacıyla askeri teçhizatın ortak üretimine yöneldiği öne sürüldü.

Gazete, ülkelerin farklı alanlardaki imkânlarını bir araya getirmesinin hedeflendiğini belirtti. Haberde Katar’ın finansman, Türkiye’nin teknoloji ve bilgi birikimi, Pakistan ile Endonezya’nın ise sanayi üretimi alanlarında katkı sunabileceği değerlendirmesine yer verildi. Ayrıca dört ülkenin savunma sanayisinde daha bağımsız hareket etmeyi, askeri iş birliğini geliştirmeyi ve ortak tatbikatlar düzenlemeyi amaçladığı ifade edildi.

Bedir Mutabakatı Yunan basınını panikletti: Türk dolunayı yükseliyor

"ASKERİ ÜRETİMDE İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR"

Atina merkezli Kathimerini de anlaşmanın savunma kapasitelerini artırmayı ve askeri üretimde iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini aktardı. Gazete, mutabakat kapsamında teknik askeri eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra ülkelerin mevcut üretim imkânlarından yararlanılmasının planlandığını bildirdi.

Haberde, Türkiye’nin Katar ve Endonezya ile savunma sanayisinde geliştirdiği ilişkiler ile Pakistan’la yürüttüğü ortak projelere de değinildi. Türkiye’nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesini uluslararası iş birlikleriyle geliştirmeye çalıştığına dikkat çekildi.

Naftemporiki gazetesi ise “Bedir: Türkiye’nin Katar, Pakistan ve Endonezya ile ortak askeri üretim için yeni savunma anlaşması” başlığını kullandı. Haberde, mutabakatın ortak savunma programları geliştirilmesini, askeri sistemlerin üretiminde iş birliği yapılmasını ve modern savunma teknolojileri için sanayi altyapısının güçlendirilmesini öngördüğü belirtildi. Anlaşmanın, katılımcı ülkelerin yanı sıra dost ülkelerin savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına da katkı sunmasının amaçlandığı aktarıldı.

Bedir Mutabakatı Yunan basınını panikletti: Türk dolunayı yükseliyor

"TÜRKİYE'DEN YENİ İŞ BİRLİĞİ"

Yunanistan merkezli Militaire 'Türkiye'den yeni iş birliği' başlığını verdiği haberinde anlaşmayı Türkiye’nin savunma sanayisini geliştirmek isteyen ülkelerle iş birliğini genişletme çabasının bir parçası olarak değerlendirdi. Haberde, Ankara’nın bu tür ortaklıklarla uluslararası savunma pazarındaki konumunu güçlendirme ve ikili ilişkilerin ötesinde yeni iş birliği ağları kurma hedefi üzerinde duruldu.

Bedir Mutabakatı Yunan basınını panikletti: Türk dolunayı yükseliyor

"TÜRK DOLUNAYI YÜKSELİYOR"

Flight dergisi ise mutabakatı Türkiye’nin savunma sanayisi ve jeopolitik hedefleri çerçevesinde ele aldı. Haberde, Katar, Pakistan ve Endonezya ile mevcut savunma projeleri hatırlatılarak yeni anlaşmanın bu ilişkileri daha kapsamlı bir iş birliğine dönüştürme potansiyeline dikkat çekildi.

Bedir Mutabakatı Yunan basınını panikletti: Türk dolunayı yükseliyor

Haberde Katar ile insansız hava araçları ve savunma sistemleri alanındaki projeler, Pakistan ile savaş gemisi üretimi ve denizaltı modernizasyonu çalışmaları, Endonezya ile ise KAAN savaş uçağı ve zırhlı araç projeleri örnek gösterildi. Mutabakatın, Türkiye’nin savunma ürünleri ihracatını uzun vadeli sanayi ortaklıklarıyla destekleme yaklaşımıyla bağlantılı olduğu değerlendirmesi yapıldı. Mutabakatın ismi Bedir'in dolunay anlamına geldiğini vurgulayan dergi, haberin devamında "Türk dolunayı’ yükseliyor” ifadeleri kullanıldı.

Bedir Mutabakatı Yunan basınını panikletti: Türk dolunayı yükseliyor

'MEKKE ANLAŞMASI'NDAN FARKLI OLDUĞU' VURGULANDI

Haberlerde ayrıca bu anlaşmanın, Türkiye’nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzaladığı Mekke Anlaşması’ndan farklı olduğu vurgulandı. Bedir Mutabakatı savunma sanayisi ve ortak üretime odaklanırken, Mekke Anlaşması karşılıklı savunma taahhütlerini içeriyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bedir Mutabakatı’nın dört ülke arasındaki savunma sanayisi bağlarını güçlendirmesi, ortak üretimi teşvik etmesi ve askeri kapasitelere katkı sağlaması hedeflendiği belirtildi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de anlaşmanın önemine dikkat çekerek, “Bedir Mutabakat Zaptı, dört ülkenin savunma sanayii kabiliyetlerini ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve Ar-Ge çalışmalarıyla geleceğe taşıyacak stratejik bir adımdır” ifadelerini kullandı.

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