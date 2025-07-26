Belçika Savunma Bakanı Francken 'Herkes Türkiye’yi dinliyor' dedi! Savunma ataşesi atandığını duyurdu

Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Türkiye ziyareti sırasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Francken, Türkiye’nin sadece NATO için değil, Avrupa güvenliği için de “vazgeçilmez” bir ülke olduğunu belirterek, “Türkiye, güçlü bir devlet. Uluslararası alanda artık herkes onu dinliyor” dedi.

Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Türkiye ile savunma ve ticaret ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Francken, bu yıl Brüksel'e Türk savunma sanayisine ve silah sistemlerine ilişkin görev yapacak bir savunma ataşesi atanacağını duyurdu.

"Bu adım, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek için kritik önemde" değerlendirmesinde bulundu.

"SAFE PROGRAMI'NDA TÜRKİYE MUTLAKA OLMALI"

Francken, Avrupa Güvenlik Programı SAFE’ye Türkiye’nin dahil edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. “Türkiye'nin SAFE Programı'na dahil edilmesi gerekiyor. Bu, Belçika'nın politikası. Biz bu konuda ilerici bir yaklaşım benimsiyoruz çünkü Türkiye'nin dikkat çekici sanayisi, ekonomisi ve savunması var, bunlar çok önemli.” dedi.

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"TÜRKİYE ROL MODEL"

Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarını öven Francken, insansız hava araçları ve lazer sistemleri gibi yeniliklerin Belçika tarafından yakından takip edildiğini söyledi. “Bence Türkiye bu alanda bir rol model. Gerçekten büyük yatırımlar yapıyor, çok fazla yenilik, teknolojik gelişmeler var... Gerçekten etkileyici.” ifadesini kullandı.

SAVUNMA SANAYİSİNDE DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİ...

Türkiye ve Belçika arasındaki savunma alanındaki mevcut iş birliğinin yetersiz olduğunu belirten Francken, daha fazla ortaklık ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. “Bu, bizim istemememizden veya Türkiye'nin istememesinden kaynaklanmıyor. Sadece bu konuda bu zamana kadar adım atılmamış.” değerlendirmesinde bulundu.

2026'DA PRENSES ASTRİD İLE TÜRKİYE'YE TİCARET HEYETİ GELİYOR

Francken, aynı zamanda dış ticaret bakanı sıfatıyla da 2026 yılında Belçika Prensesi Astrid ile birlikte Türkiye’ye geleceklerini duyurdu. “Haziranda yaklaşık bir hafta boyunca, 500 ila 600 Belçikalı girişimciyle Türkiye'de olacağız. Bu, Belçika'nın şimdiye kadarki en büyük ekonomi heyeti olacak.” dedi.

TÜRKİYE, BELÇİKA'NIN 4. BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

Francken, Türkiye'nin Birleşik Krallık, Çin ve ABD'den sonra Belçika’nın AB dışındaki en büyük dördüncü ticaret ortağı olduğunu belirtti. 2024 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 12,5 milyar avroya ulaştığını aktardı.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ROLÜ ÖVÜLDÜ

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Francken, Türkiye’nin İstanbul Barış Müzakereleri’ndeki rolünün çok değerli olduğunu vurguladı: “Türkiye, Ukrayna konusunda çok önemli bir ülke. Güçlü bir ordusu, güçlü bir hava kuvveti, güçlü bir donanması var. Türkiye'ye ihtiyacımız var, bu yüzden buradayım.” şeklinde konuştu.

"HERKES TÜRKİYE'Yİ DİNLİYOR"

“Türkiye, barış görüşmeleri için mükemmel bir konumda çünkü güçlü bir ülke ve uluslararası alanda herkes Türkiye’yi dinliyor.” diyen Francken, Belçika’nın Türkiye’nin arabuluculuğunu desteklediğini söyledi.

"BELÇİKA HAVA KUVVETLERİ GAZZE'YE İNSANİ YARDIM ULAŞTIRMAK İÇİN BEKLİYOR"

Gazze’deki sivil krizle ilgili de konuşan Francken, “Siviller, savaş yüzünden açlıktan ölmemeli. Yardıma ihtiyaçları var. Belçika ordusu, insani yardım malzemelerini atmaya hazır.” ifadelerini kullandı. Belçika Hava Kuvvetleri’nin Ürdün üzerinden Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için hazırda beklediğini belirtti.