Belçika'da içme suyunda PFAS zehri! Yıllarca gizlenmiş

Belçika'nın güneyindeki Valonya bölgesi, içme suyunda tespit edilen "sonsuz kimyasallar" (PFAS) nedeniyle kimyasal bir krizle sarsılıyor. Skandalı, 2017 yılında ABD ordusuna ait Chievres Hava Üssü'nde gerçekleştirilen yangın söndürme tatbikatları sırasında PFAS maddelerinin suya karışmasıyla başladığı ortaya çıktı.

Belçika'nın güneyindeki Valonya bölgesi, içme suyunda tespit edilen "sonsuz kimyasallar" (PFAS) nedeniyle çevre ve sağlık skandalıyla sarsıldı.

Bölgede yaşayan binlerce kişi, kandaki kimyasal oranını tespit ettirmek için test merkezlerine akın etti.

PFAS, doğada çözünmeyen ve vücutta biriken 10 binden fazla sentetik kimyasaldan oluşuyor.

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ABD ÜSSÜ UYARDI, YETKİLİLER GÖRMEZDEN GELDİ

Skandal, ilk olarak 2017 yılında ABD ordusuna ait Chievres Hava Üssü'nde patlak verdi.

Yangın söndürme tatbikatları sırasında suya PFAS karıştığı belirlenince üs personeline şişelenmiş su içmeleri tavsiye edildi. Ancak yerel halk, konudan yıllarca haberdar edilmedi.

2023'te RTBF televizyonunun yayımladığı bir araştırma, yetkililerin PFAS uyarılarını yıllarca görmezden geldiğini ortaya çıkardı. Halktan bilgi saklandığı yönündeki iddialar büyük tepki topladı.

"YANGIN SÖNDÜRMEKLE MEŞGULÜM"

Valonya'nın çevre ve sağlık bakanı Yves Coppieters, AFP'ye yaptığı açıklamada "Radikal önlemler aldık ve tüm distribütörlerimiz artık yeni Avrupa standartlarına uyuyor" yorumunda bulundu. Ancak kaynak belirsizliğine dikkat çeken Coppieters, "İnsanlara evde yetiştirdikleri yumurta ve sebzeleri yememelerini söylemek, kanalizasyon çamuru için standartlar belirlemek... Şimdilik sadece yangın söndürüyorum" ifadelerini kullandı.

KAN TESTLERİNE İLGİ BÜYÜK

Haziran ayında başlatılan yeni bir kampanya kapsamında, şu ana kadar 1.300 kişinin kan örneği alındı. İlk bulgulara göre PFAS oranı, Belçika'nın belirlediği güvenli sınır olan 4 ng/L'nin 5 ila 6 katı üzerinde.

Braine-le-Chateau'daki bir test merkezinde AFP'ye konuşan 35 yaşındaki danışman Douglas, "Başlangıçta bize her şeyin yolunda olduğunu söylediler ama ellerinde veri yoktu. Sadece insanları sakinleştirmeye çalıştılar. Bu oyunlara bir son verilmeli" dedi.

AVRUPA ÇAPINDA YASAK GÜNDEMDE

PFAS kullanımı, sadece Belçika'da değil, tüm Avrupa'da tartışma konusu. Danimarka, Almanya, Hollanda, Norveç ve İsveç, Avrupa Birliği’nin tüm PFAS maddelerini yasaklaması için ortak teklif sundu. Avrupa Komisyonu da PFAS’ın günlük tüketici ürünlerinden tamamen kaldırılmasını istediğini duyurdu.