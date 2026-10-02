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Dünya

Belçika'da okulda bomba ihbarı! Yetkililer alarma geçti, 1700 öğrenci tahliye edildi

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Belçika'da okulda bomba ihbarı! Yetkililer alarma geçti, 1700 öğrenci tahliye edildi
Başlık ResmiBelçikada okulda bomba ihbarı! Yetkililer alarma geçti, 1700 öğrenci tahliye edildi

Belçika'nın Mechelen kentindeki Ursulinen okulunda yapılan bomba ihbarı üzerine yetkililer alarma geçerken, okuldaki bin 700 öğrenci tahliye edildi.

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Ulusal yayın kuruluşu RTV'nin haberine göre, öğle tatilinde okulu arayan bir kişi, aynı mesajın tekrarlandığı bir ses kaydı aracılığıyla bomba ihbarında bulundu.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Polisin bilgilendirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sint-Jacobsstraat Sokağı'nı kapatan polis, okul binalarında eğitimli arama köpeğiyle inceleme başlattı.

Belçikada okulda bomba ihbarı! Yetkililer alarma geçti, 1700 öğrenci tahliye edildi
Başlık ResmiBelçikada okulda bomba ihbarı! Yetkililer alarma geçti, 1700 öğrenci tahliye edildi

Anaokulu, ilkokul ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören 1700 öğrenci yetkililer tarafından güvenli şekilde tahliye edilerek okul yakınındaki "Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle" kilisesine götürüldü.

Öğrenciler geçici olarak kilisede bekletilirken ihbarın gerçek bir tehdide işaret edip etmediği henüz netleşmedi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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