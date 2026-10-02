Nijerya’da devlet tarafından hiç kurulmayan bir kurumu varmış gibi göstererek kendisini genel müdür ilan eden Adeniyi Adeyemi, sahtecilik ve kimlik taklidi suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Adeyemi’nin kuruma ofis tahsis ettirdiği, yaklaşık 1 milyon dolarlık bütçe sağladığı ve devlet kurumlarıyla resmi yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.

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Nijerya’da duyanları şaşkına çeviren bir sahte devlet kurumu vakası mahkemeye taşındı. Hükümetin hiç kurulmadığını açıkladığı bir kurumu oluşturduğu ve başına kendisini geçirdiği öne sürülen Adeniyi Adeyemi, sahtecilik ve kimlik taklidi suçlamalarıyla Çarşamba günü Abuja’da hakim karşısına çıktı.

KENDİSİNİ VAR OLMAYAN BİR KURUMUN GENEL MÜDÜRÜ İLAN ETTİ

Savcılar, Adeyemi’nin 2024 yılından bu yana kendisini Cumhurbaşkanlığı Yabancı Yatırım Teşvik Konseyi’nin (PFIPC) genel müdürü olarak tanıttığını iddia etti. Cumhurbaşkanlığı ise böyle bir kurumun kurulmadığını ve Adeyemi’nin bu görevi üstlenmesi için herhangi bir yetki verilmediğini açıkladı.

Yok böyle sahtekarlık! Hayali devlet kurumunda kendini müdür ilan etti, milyonluk bütçeyi kaptı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

MERKEZ BANKASINA ERİŞİM SAĞLAMAYA ÇALIŞTI

Mahkeme kayıtlarına göre Adeyemi’nin yönettiği öne sürülen kuruluş, buna rağmen federal sekreterlik binasında ofis alanı edinmeyi başardı. Kuruluş ayrıca bu yıl yaklaşık 1 milyon dolarlık federal bütçe tahsisi aldı ve Nijerya Merkez Bankası'nda hesap açmaya çalıştı.

KAMU KURUMLARI GERÇEK SANDI, TALEPLERİ İŞLEME ALINDI

Savcılar, Adeyemi’nin devlet kurumlarına gönderdiği yazışmalarda cumhurbaşkanlığı antetli kağıtlarını kullandığını ve ofis alanı, personel görevlendirilmesi ile işbirliği talep ettiğini belirtti. Çok sayıda kamu kurumunun da kuruluşu gerçek bir devlet kurumu zannederek taleplerini işleme aldığı ifade edildi.

Adeyemi ayrıca, Cumhurbaşkanı Bola Tinubu tarafından verildiği ve Özel Kalem Müdürü Femi Gbajabiamila tarafından imzalandığı iddia edilen bir atama mektubunu sahte olarak düzenlemekle suçlanıyor. Savcılar, Adeyemi ile herhangi bir hükümet yetkilisinin işbirliği yaptığına dair ise bir suçlama yöneltmedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sekiz ayrı suçlamayı da reddeden Adeyemi, daha önce beş kez duruşmaya katılmaması nedeniyle hakkında çıkarılan tutuklama emri kapsamında güneybatıdaki Osun eyaletinde yakalanmıştı. Mahkeme, Adeyemi’nin bir sonraki duruşmanın yapılacağı 12 Ekim’e kadar tutuklu kalmasına karar verdi.

Adeyemi ise yerel medyaya yaptığı açıklamalarda herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savundu. PFIPC’nin gerçek bir kurum olduğunu ve hükümetin harcama planlarına dahil edilmesi için bütçe yetkilileriyle bizzat görüştüğünü söyledi. Olay, Nijerya’da kamu kurumlarının denetim mekanizmalarına ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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