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Dünya

Hollanda'da ortalık karıştı! Polise havai fişek yağdırdılar, çevik kuvvet sokağa indi

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Hollanda'da ortalık karıştı! Polise havai fişek yağdırdılar, çevik kuvvet sokağa indi

Hollanda'nın Rhenen kasabasında kurulması planlanan sığınmacı ve mülteci kabul merkezi protestolara neden oldu.

Belediye binası önünde toplanan göstericiler ile polis arasında arbede çıkarken, bazı protestocular güvenlik güçlerine havai fişek fırlattı.

Hollanda'da ortalık karıştı! Polise havai fişek yağdırdılar, çevik kuvvet sokağa indi

Gerginliğin tırmanması üzerine çevik kuvvet bölgeye sevk edildi. Polis kalabalığa müdahale ederken çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Hollanda'da ortalık karıştı! Polise havai fişek yağdırdılar, çevik kuvvet sokağa indi

SIĞINMACI MERKEZİ PLANI SOKAĞI KARIŞTIRDI

Rhenen Belediyesi binası önünde toplanan gruplar, kasabaya sığınmacı yerleştirilmesini öngören yerel projeyi protesto etti.

Gösterilerin büyümesiyle belediye binasının önünde güvenlik önlemleri alan polis ile protestocular arasında gerginlik yaşandı. Kalabalıktaki bazı kişiler polislere havai fişek fırlattı.

Hollanda'da ortalık karıştı! Polise havai fişek yağdırdılar, çevik kuvvet sokağa indi

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Olayların büyümesi üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Belediye binasının çevresini kordon altına alan polis, kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulundu.

Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Yetkililer, olayların ardından kamu düzeninin yeniden sağlanması amacıyla belediye binası ve çevresindeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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