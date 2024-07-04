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Beryl Kasırgası'nda ölenlerin sayısı yükseldi! 'Felaketin ikinci aşamasına girdik' diyerek açıkladılar...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Jamaika, Karayip Ülkeleri, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karayip ülkelerinde etki gösteren Beryl Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Jameika’da olağanüstü hal ilan edilirken Başbakan Andrew Holness, “Felaketin 2’nci aşamasına girdik. Artık müdahale çabalarına odaklanmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

Karayip ülkelerinde kuvvetli rüzgar ve yağışlara neden olan Beryl Kasırgası son olarak Jamaika’yı vurdu, felaketin bilançosu ağırlaştı. Hanover bölgesinde bir ağaç fırtınanın etkisi ile evin üzerine devrildi. O esnada evde olan bir kadın hayatını kaybetti.

Beryl Kasırgası'nda ölenlerin sayısı yükseldi! 'Felaketin ikinci aşamasına girdik' diyerek açıkladı... - 1. Resim

OHAL İLAN EDİLDİ

Diğer Karayip ülkelerinden bildirilen can kayıpları ile birlikte afette ölenlerin sayısı 8’e ulaştı. Jameika’da olağanüstü hal ilan edilirken, başkent Kingston başta olmak üzere birçok kesimde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Beryl Kasırgası'nda ölenlerin sayısı yükseldi! 'Felaketin ikinci aşamasına girdik' diyerek açıkladı... - 2. Resim

"FELAKETİN 2'NCİ AŞAMASINA GİRDİK"

Jamaika Başbakanı Andrew Holness, Beryl Kasırgası’nın etkileri ile ilgili yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar ve yağışların bazı bölgelerde altyapıya zarar verdiğini belirterek, birçok bölge sakininin barınaklara tahliye edildiğini söyledi. Yeni sel baskınları ve toprak kaymalarının yaşanabileceğini belirten Holness, “Kuvvetli yağışların devam edeceğini düşünüyorum" dedi. Bundan sonra afetin yaralarını sarmaya çalışacaklarını vurgulayan Holness, “Felaketin 2’nci aşamasına girdik. Artık müdahale çabalarına odaklanmamız gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi'ne (NHC) göre Beryl Kasırgası’nın bu gece itibarıyla Jamaika'da etkisini yitirmesi ve Meksika'nın Yucatan Adası'nda etkili olması bekleniyor.

Beryl Kasırgası'nda ölenlerin sayısı yükseldi! 'Felaketin ikinci aşamasına girdik' diyerek açıkladı... - 3. Resim

BERYL KASIRGASI KARAYİP ÜLKELERİNİ VURMUŞTU

Karayip ülkelerinde etki gösteren Beryl Kasırgası birçok bölgede hayatı olumsuz etkilemiş, kasırganın neden olduğu şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle Grenada’da 3, St Vincent ve Grenadinler'de 1, Kuzey Venezuela'da 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Birçok bölgede maddi hasar meydana gelmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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