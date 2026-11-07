ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre ara seçimlerinde yaşadığı ağır yenilginin ardından Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın yerine Stephen Miller'ı getirdi. Wiles'ın Savunma Bakanı Pete Hegseth'i hedef aldığı iddiaları henüz gündemdeyken, koltuğuna Hegseth'in yakın müttefikinin oturması Washington'daki güç mücadelesini yeniden gündeme taşıdı. Miller'ın yükselişinde eşi Katie Miller'ın yürüttüğü kulis faaliyetleri ve geçmişteki tartışmalı açıklamaları da Amerikan basınının gündeminde.

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ABD'de ara seçimlerin ardından Beyaz Saray'da başlayan hesaplaşma, yönetimin en üst düzeyindeki görev değişikliğiyle yeni bir boyuta taşındı.

Başkan Donald Trump, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın görevini Stephen Miller'a devredeceğini duyurdu.

Trump'ın en yakın danışmanlarından Miller, 9 Kasım Pazartesi günü yeni görevine başlayacak. Wiles ise Trump'ın siyasi operasyonlarında çalışmaya devam edecek.

Beyaz Saray'da hesap tersine döndü! Wiles nasıl kovuldu?

SEÇİM YENİLGİSİNİN FATURASI WILES'A MI KESİLDİ?

CBS News'in kaynaklarına göre Wiles, Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinin ardından perşembe gecesi istifasını Trump'a sundu.

Trump ise gazetecilerin sorularını cevaplarken, Wiles'ın başarılı olduğunu savundu ve "Bir değişiklik yapmak istedim. Hayatta bazen hamleler yapmak zorundasınız" dedi.

New York Times'ın haberine göre Trump, seçim gecesi yaşanan yenilgiden Wiles'ı başkalarının önünde sorumlu tuttu. Başkanın son günlerde çevresindeki isimlere Miller hakkındaki görüşlerini sorduğu da aktarıldı.

Beyaz Saray'da hesap tersine döndü! Wiles nasıl kovuldu?

HEGSETH'İ HEDEF ALAN WILES GİTTİ, MÜTTEFİKİ YÜKSELDİ

Görev değişikliği, Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında günlerdir devam eden tartışmalar nedeniyle de önem taşıyor.

AF Post, 5 Kasım'da ismini açıklamadığı üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine dayanarak Wiles ve yardımcılarının seçim yenilgisinin sorumluluğunu Hegseth'e yüklemek amacıyla medyaya bilgi sızdırdığını öne sürmüştü.

CBS News ise Trump'ın danışmanlarına Hegseth'in görevde kalıp kalmaması gerektiğini sorduğunu yazmıştı.

Ancak görevden ayrılan isim Hegseth değil, Wiles oldu.

Washington Post'un haberine göre Stephen Miller ile Pete Hegseth, Trump yönetiminin başlangıcından bu yana yakın çalışıyor. İki isim arasındaki ilişki ailelerine de uzanıyor.

Wiles'ın ise Hegseth'in yönetim içindeki anlaşmazlıklarından ve kamuoyuna yönelik açıklamalarından rahatsız olduğu öne sürüldü.

Miller'ın göreve getirilmesinin ardından Hegseth de kendisine destek verdi.

EŞİ KATIE MILLER'DAN HAFTALARCA KULİS

Miller'ın Beyaz Saray'daki yükselişinin arkasında eşi Katie Miller'ın yürüttüğü görüşmeler de bulunuyor.

POLITICO'nun haberine göre Katie Miller, haftalar boyunca Trump'ın yakın çevresindeki isimlerle iletişime geçerek eşinin özel kalem müdürlüğüne getirilmesini desteklemelerini istedi.

Görüşülen isimler arasında Hazine Bakanı Scott Bessent ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in çevresindeki kişiler de yer aldı.

Habere göre Trump, Miller dışında Steve Witkoff ve eski Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy gibi isimleri de değerlendirdi.

Katie Miller ise hakkındaki kulis haberine sosyal medyadan karşılık verdi:

"Bir eş, kocasını destekler. Eşiniz bunu yapmıyorsa kendinize yeni bir eş bulun."

2003'TEKİ İŞKENCE SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Stephen Miller'ın yeni göreviyle birlikte geçmişte yaptığı tartışmalı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

VICE News'in 2017'de yayımladığı, 2003 yılında kaydedildiği belirtilen görüntülerde Miller'ın Irak Savaşı hakkında konuşurken işkenceyi savunan ifadeler kullandığı görülüyor.

Miller, Saddam Hüseyin ve çevresindeki isimlere ilişkin konuşmasında işkencenin insanları öldürmeden cezalandırmanın yolu olduğunu öne sürerek "İşkence, hayatın ve insan onurunun kutlanmasıdır" demişti.

Dönemin Beyaz Saray yönetimi ise görüntülerdeki konuşmanın bir komedi gösterisinin parçası olduğunu savunmuştu.

"ÇÖPLERİMİZİ TOPLAMAK İÇİN GÖREVLİLER VAR"

Miller'ın lise yıllarında yaptığı bir başka konuşma da daha önce tepki çekmişti.

Univision tarafından yayımlanan 2002 tarihli görüntülerde Miller, öğrenci temsilciliği için yaptığı konuşmada okulun temizlik çalışanlarını hedef alan sözler kullanmıştı.

Miller, "Çöplerimizi toplamamızın söylenmesinden bıkan tek kişi ben miyim? Bunu yapmak için para alan yeterince temizlik görevlimiz var" demişti.

Konuşma öğrencilerin tepkisine neden olmuş, Miller sahneden uzaklaştırılmıştı.

Beyaz Saray'da hesap tersine döndü! Wiles nasıl kovuldu?

DEMOKRATLARDAN SORUŞTURMA TEHDİDİ

Miller'ın yeni görevine Demokratlardan sert tepki geldi.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin başına geçmesi beklenen Demokrat Robert Garcia, Miller'ın göçmenlere yönelik operasyonlardaki rolü nedeniyle soruşturulacağını açıkladı.

Garcia, "Stephen Miller bir avukat tutsa iyi olur" dedi.

Demokrat Senato lideri Chuck Schumer ise Trump'ın Miller'ı göreve getirmesini seçim sonuçlarından ders çıkarılmadığının göstergesi olarak değerlendirdi.

Schumer, Miller'ı yönetimin en sert göç politikalarının mimarı olmakla suçladı.

İRAN SAVAŞINDA YENİ HESAP

Amerikan New York Times gazetesinin görüşmeler hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı habere göre Stephen Miller, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü için yürüttüğü temaslarda Trump'a "İran savaşını sona erdirmelisiniz" mesajını verdi. Gazete, Trump'ın çekirdek destekçilerinin bir bölümünün savaşı sonlandırmayı ihanet olarak gördüğünü yazdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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