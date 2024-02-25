Beyaz Saray'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Müzakereler sürüyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 30 bin Filistinliyi öldürdüğü Gazze'de ateşkes için Beyaz Saray'dan açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de ateşkes anlaşmasının hala müzakere aşamasında olduğunu söyledi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı katliam sürüyor. İsrail'in 142 gündür devam eden acımasız saldırılarında, en az 29.692 Filistinli öldü, 69.879 kişi yaralandı. Bu ölümlerin en az 12.660'sı çocuk, 8.570'i ise kadın. İsrail'in bombaladığı binaların enkazlarında yüzlerce ölü olduğu düşünülüyor. Ramazan ayı öncesinde açlık ve kıtlıkla mücadele eden Gazze'de ateşkes anlaşması imzalanması için görüşmeler sürerken Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze Şeridi’nde yapılması muhtemel olan ateşkes anlaşmasının hala müzakere aşamasında olduğunu söyledi.

TEMEL HATLAR ÜZERİNDE MUTABAKAT SAĞLANDI

Sullivan, ABD basınına yaptığı açıklamada, İsrail, Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze Şeridi’nde geçici bir ateşkes anlaşmasının "temel hatları" üzerinde mutabakata vardıklarını söyledi.

Gazze Şeridi’nde yapılması muhtemel olan ateşkes anlaşmasının hala müzakere aşamasında olduğunu açıklayan Sullivan, Katar ile Mısır'ın Hamas'la dolaylı görüşmeler yapması gerekeceğini söyleyerek, "Bu çalışma sürüyor. Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde bu konuda gerçekten kesin ve nihai bir anlaşmaya varılabilecek bir noktaya gelebiliriz" dedi.

REFAH'A SALDIRILAR DEVAM ETMEMELİ

İsrail'in ABD Başkanı Joe Biden'ı Refah’a yönelik askeri harekata ilişkin plan konusunda henüz bilgilendirmediğini aktaran Sullivan, "Sivilleri korumaya yönelik bir plan olmadığı sürece Refah operasyonunun devam etmemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın kalıcı ateşkes ve esir takası teklifini reddetmiş, binlerce Filistinlinin sığındığı Refah şehrine saldırı düzenleneceğini duyurmuştu. Netanyahu'ya rağmen, taraflar Mısır'da müzakereleri sürdürmüştü.

Mısır medyası tarafından yayınlanan haberlerde ise İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı saldırıların sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin Katar’ın başkenti Doha’da yeniden başladığı kaydedilmişti.

Mısır, Katar, ABD ve İsrailli uzmanlardan oluşan heyet ile Hamas temsilcilerinin Doha’da bir araya geldiği aktarılmıştı. Mısırlı güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, müzakerelerin Fransa’nın başkenti Paris’teki görüşmelerin devamı niteliğinde olduğu ve bir sonraki toplantının Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirileceği bildirilmişti.