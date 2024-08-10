Beyrut'ta sonik patlamalar! Savaş uçakları alçak uçuş yaptı, sirenler çalıyor

İsrail ile Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri arasında çatışmalar sürüyor. İsrail savaş uçakları Beyrut'ta alçak uçuş yaptı. Sonik patlamalar duyulduğu Beyrut'a saldırı an meselesi. Öte yandan İsrail'in kuzeyinde ise saldırı sinyalleri çalmaya başladı.

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Ortadoğu diken üstünde... Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e vereceği cevap gündemdeyken İsrail, Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. Mavi Hatta Hizbullah güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından İsrail savaş uçakları Beyrut'ta alçak uçuş yaptı.

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ÇOK SAYIDA SONİK PATLAMA YAŞANDI

Beyrut'ta çok sayıda sonik patlamalar yaşandı. Savaş uçaklarının ses duvarını aşması nedeniyle yaşanan sonik patlamalar Beyrut Havalimanına inmeye çalışan bir uçağa zorluk yaşattı.

Lübnan medyasında yer alan bilgilere göre bir avukat sonik patlamalar sırasında yaşadıklarını Facebook üzerinden paylaştı. Sonik patlamalar nedeniyle camların patlama riskinin çocuklarını korkuttuğunu söyleyen avukat, Beyrut havaalanına inmeye çalışan bir kaptanın zor anlar yaşadığını ve kontrolü kaybederek az daha uçağı düşürebileceğini aktardı.

İSRAİL'DE SİRENLER YÜKSELİYOR

Beyrut'ta İsrail savaş uçaklarının alçak uçuş yapmasının ardından İran destekli Hizbullah güçleri de harekete geçti. İsrail'in kuzeyinde saldırı uyarı sirenleri duyulmaya başlandı.

İsrail medyası Kanal 12'nin aktardığına göre ise Lübnan'dan İsrail'e en az 10 roket fırlatıldı.