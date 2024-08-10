Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Beyrut'ta sonik patlamalar! Savaş uçakları alçak uçuş yaptı, sirenler çalıyor

Beyrut'ta sonik patlamalar! Savaş uçakları alçak uçuş yaptı, sirenler çalıyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Dünya Haberleri

İsrail ile Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri arasında çatışmalar sürüyor. İsrail savaş uçakları Beyrut'ta alçak uçuş yaptı. Sonik patlamalar duyulduğu Beyrut'a saldırı an meselesi. Öte yandan İsrail'in kuzeyinde ise saldırı sinyalleri çalmaya başladı.

Ortadoğu diken üstünde... Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e vereceği cevap gündemdeyken İsrail, Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. Mavi Hatta Hizbullah güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından İsrail savaş uçakları Beyrut'ta alçak uçuş yaptı.

ÇOK SAYIDA SONİK PATLAMA YAŞANDI

Beyrut'ta çok sayıda sonik patlamalar yaşandı. Savaş uçaklarının ses duvarını aşması nedeniyle yaşanan sonik patlamalar Beyrut Havalimanına inmeye çalışan bir uçağa zorluk yaşattı.

Lübnan medyasında yer alan bilgilere göre bir avukat sonik patlamalar sırasında yaşadıklarını Facebook üzerinden paylaştı. Sonik patlamalar nedeniyle camların patlama riskinin çocuklarını korkuttuğunu söyleyen avukat, Beyrut havaalanına inmeye çalışan bir kaptanın zor anlar yaşadığını ve kontrolü kaybederek az daha uçağı düşürebileceğini aktardı. 

İSRAİL'DE SİRENLER YÜKSELİYOR

Beyrut'ta İsrail savaş uçaklarının alçak uçuş yapmasının ardından İran destekli Hizbullah güçleri de harekete geçti. İsrail'in kuzeyinde saldırı uyarı sirenleri duyulmaya başlandı.

İsrail medyası Kanal 12'nin aktardığına göre ise Lübnan'dan İsrail'e en az 10 roket fırlatıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Meteoroloji saat vererek uyardı! Ankara dahil 22 il alarm verdi, her an başlayabilirHırvatistan'da Türk vatandaş fidye için kaçırıldı iddiası: Vallahi öldürecekler ağabey!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okul katliamında kan donduran detaylar! Dünyadan peş peşe tepki yağıyor - DünyaOkul katliamında kan donduran detaylar!Kuzey Kore lideri Kim, tüm teklifleri elinin tersiyle itti: Hasarı yardım almadan onaracağız - DünyaKuzey Kore lideri Kim, tüm teklifleri elinin tersiyle ittiBirleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA'dan İsrail'e sert tepki: Okullar, BM tesisleri ve sivil altyapı hedef olamaz! - DünyaUNRWA'dan İsrail'e sert tepki: Güvenli bölgede soykırım!İsrail namaz kılanları 900 kilogramlık 3 bomba ile katletmiş! Yaralıların uzuvları kopuk - DünyaOkul katliamının korkunç detayları ortaya çıktıTürk vatandaşı Pentagon çalışanı onlarca gizli belgeyi kaçırırken yakalandı - DünyaTürk vatandaşı Pentagon çalışanına kelepçePasifik'te balistik deneme başarı oldu! SM-6 füzesi ilk kez fırlatıldı - DünyaSM-6 füzesi ilk kez fırlatıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...