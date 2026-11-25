İngiltere hükümeti, tırmanışa geçen bıçaklı suçlarla mücadele etmek ve kesici aletlerin yanlış kişilerin eline geçmesini engellemek amacıyla dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte, hem fiziki mağazalarda hem de internet üzerinden bıçak satışı yapan tüm işletme ve kişilere resmi ruhsat alma zorunluluğu getirilecek.

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Sokak şiddeti ve bıçaklı saldırılardaki artışla mücadele eden İngiltere, kesici silahların satışını kontrol altına almak için tarihi bir adım atıyor. İngiltere hükümeti, bıçak ticaretini doğrudan denetim altına alacak yeni bir ruhsatlandırma sistemini yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Küresel ölçekte türünün ilk örneği olan bu sistemle, kesici aletlerin yetkisiz kişilerin eline geçmesini sağlayan yasal boşlukların tamamen kapatılması hedefleniyor.

3 YIL GEÇERLİ OLACAK, İHLAL EDENİN RUHSATI İPTAL EDİLECEK

Önerilen yeni mevzuata göre; ister mağaza üzerinden ister internet veya sosyal medya platformları aracılığıyla olsun, bıçak ticareti yürüten tüm dükkan, şirket ve şahısların resmi ruhsat alması gerekecek. Üç yıl süreyle geçerli kılınacak bu ruhsatlar, kurallara uymayan veya ihlalde bulunduğu tespit edilen satıcılardan emniyet güçleri tarafından anında geri alınabilecek.

ÇEVRİM İÇİ SATIŞTAKİ BOŞLUKLAR VE İTHALAT DENETİMİ KAPANACAK

Voice of Emirates tarafından paylaşılan habere göre; yeni düzenleme, özellikle yaş ve kimlik doğrulamasının zor olduğu internet satışlarındaki denetimsizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Satış sonrası takip mekanizmasını güçlendirecek adımların yanı sıra yurt dışından yapılan bıçak ithalatına da sıkı kurallar getiriliyor. Yabancı şirketlerin İngiltere pazarına ürün sokabilmesi için ülke içinde yetkili bir aracı kurumla çalışması zorunlu olacak. Bu aracı kurum, teslimat ve satışların mevzuata uygunluğunu doğrudan garanti edecek.

10 YILLIK HEDEF: BIÇAKLI SUÇLARI YARIYA İNDİRMEK

Güvenliği artırma ve sokak şiddetini sonlandırma stratejisinin bir parçası olarak hareket eden İngiltere hükümeti, önümüzdeki 10 yıl içinde bıçaklı suçları yarı yarıya azaltmayı hedefliyor.

Bıçak satan herkese ruhsat zorunluluğu! İnternet satışları da kapsama alınıyor

ZANAATKÂRLARA VE KOLEKSİYONCULARA MUAFİYET GÜNDEMDE

Hükümet, güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkarırken meşru ticari faaliyetleri korumak arasında hassas bir denge gözetiyor. Bu kapsamda belirli mesleki kollar, geleneksel zanaatkârlar ve tarihi/miras koleksiyoncuları için sistemde bazı esneklikler ve muafiyetler tanınması da değerlendiriliyor.

SATICI ODAKLI YENİ DÖNEM

Uzmanlar ve gözlemciler, hayata geçirilecek ruhsat sisteminin bıçaklı suçlarla mücadelede bir milat olduğunu vurguluyor. Yaklaşımın, sadece satılan ürünü izlemekten çıkıp satıcının kendisini doğrudan hukuki sorumluluk altına sokan bir yapıya büründüğü; bu sayede suçta kullanılan silahların kaynağına ulaşmanın ve failleri kovuşturmanın çok daha kolaylaşacağı belirtiliyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

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