Biden ile Netanyahu'nun görüşeceği tarih belli oldu

Başkanlık yarışından çekilen Biden'ın 25 Temmuz Perşembe günü Netanyahu ile görüşeceği kaydedildi. Görüşme öncesi ABD'de Netanyahu hükümeti karşıtı İsrailli gruplara katılan Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları, Netanyahu'nun Washington temaslarını sokaklarda protesto etmeye hazırlanıyor.

Başkanlık yarışından çekilen ve yerine Kamala Harris'i aday gösteren ABD Başkanı İsrail destekçisi Joe Biden, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için İsrailliler ve Filistinlilerle yakın şekilde çalışmaya devam edeceğini söylemişti.

Biden açıklamaları sonrası isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili kamuoyunda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak edilen Biden-Netanyahu görüşmesine ilişki açıklamada bulundu.

ABD'li yetkili, Biden'ın 25 Temmuz Perşembe günü Beyaz Saray'da Netanyahu ile bir araya gelmesinin beklendiğini belirtti.

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İkili arasındaki görüşmede, Gazze'deki son durumun kapsamlı şekilde ele alınması ve ateşkes görüşmelerine ilişkin senaryoların değerlendirilmesi bekleniyor.

SOKAKLARDA 'NETANYAHU İSTİFA' SESLERİ YÜKSELECEK

Öte yandan esir yakınları, Netanyahu'nun Washington temaslarını sokaklarda protesto etmeye hazırlanıyor

Gazze'deki insanlık felaketi karşısında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ülkesinin "soykırım" ve kendisinin de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde "savaş suçlarıyla" adının anılması karşısında, Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresi'ndeki konuşmasının 100 kadar Demokrat parti temsilcisi tarafından boykot edilmesi bekleniyor.

Kongrenin dışında ABD'de Netanyahu hükümeti karşıtı İsrailli gruplara katılan Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları, Netanyahu'nun Washington temaslarını sokaklarda protesto etmeye hazırlanıyor.

Netanyahu'nun, Hamas ile müzakereler için Mossad liderliğindeki heyetini perşembe Doha'ya gönderme kararı Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin "Başbakanın siyasi gerekçelerle anlaşmadan kaçtığı" tepkisiyle karşılandı.

ABD'deki Biden yönetimi, Gazze'de insanlık felaketine yol açan İsrail'in saldırıları karşısında kamuoyu önünde Tel Aviv'i desteklemek ve kapalı kapılar arkasında Netanyahu ve yönetimini eleştirmek arasında zor durumda kalmıştı. Biden ve ABD yönetiminin İsrail'e ağır tonajlı bombaların sevkiyatını durdurması kararına, Netanyahu karşı çıkmıştı.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.