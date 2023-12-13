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    Biden ve Zelenskiy, Beyaz Saray’da bir araya geldi

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Biden ve Zelenskiy, Beyaz Saray’da bir araya geldi
    Biden, Beyaz Saray

    ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray’da bir araya geldi.

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başladığı Şubat 2022’den bu yana ABD’nin başkenti Washington DC’ye üçüncü kez gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

    Biden görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Kongre’den Ukrayna için istediği fakat Cumhuriyetçilerin henüz onaylamadığı 61 milyar dolarlık yardım paketine değinerek, Kongre'nin söz konusu yardım paketini onaylamamasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir “Noel hediyesi” olacağını ifade etti.

    Cumhuriyetçiler, ABD’nin göç politikasında değişiklik ve ABD'nin güney sınırında güvenliğin artırılması yönündeki talepleri nedeniyle söz konusu yardım paketini onaylamayı erteliyorlar.

    Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerine Ukrayna'yı destekledikleri için teşekkür ederek, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı olan savaşı kazanabileceğini belirtti. Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunma sistemini güçlendirmek istediğini açıkladı.

    İki liderin Oval Ofis’teki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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