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    • Biden'den Gazze'de ateşkesi reddeden Netanyahu'ya sinkaflı küfür iddiası

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Biden&#039;den Gazze&#039;de ateşkesi reddeden Netanyahu&#039;ya sinkaflı küfür iddiası
    Netanyahu, Gazze, İsrail, ABD, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD ve İsrail birbirine düştü. ABD Başkanı Joe Biden'in, Gazze'de ateşkesi reddeden İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkında sinkaflı küfür ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

    Filistin topraklarını işgal eden ve abluka altındaki Gazze'yi son 4 aydır karadan, havadan ve denizden vuran İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes ve esir takasını reddetmişti. Netanyahu, bugün binlerce masum Filistinlinin sığındığı Refah kentini vurdu. Gazze'de ateşkesi reddeden Netanyahu'ya ABD Başkanı Joe Biden'den sinkaflı küfür geldiği iddia edildi.

    BIDEN'DEN NETANYAHU'YA SİNKAFLI KÜFÜR

    ABD Başkanı Joe Biden'ın, Netanyahu ile yaptığı bir özel görüşmede hakkında sinkaflı küfür kullandığı ileri sürüldü. NBC News'in Biden'ın özel sohbetlerinde bulunan ve ismi açıklanmayan beş ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı, yakın dönemde Netanyahu'yu en az 3 özel sohbetinde hakaret içeren sıfatla niteledi.

    NETANYAHU BURNUNDAN GETİRDİ

    Biden, özel sohbetlerinde, İsrail'in ateşkesi kabul etmesi için çaba gösterdiğini ancak Netanyahu'nun kendisinin "burnundan getirdiğini" söyledi.

    BAŞA ÇIKMAK İMKANSIZ

    Habere göre, Netanyahu ile başa çıkmanın imkansız olduğunu belirten Biden, çevresiyle İsrail Başbakanı'na ilişkin konuşmalarında Netanyahu'dan "bu adam" gibi küçümseyici ifadeler de kullandı.

    ABD'DEN KÜFÜR HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

    ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Biden'ın, Netanyahu hakkında söz konusu ifadeleri kullanmadığı savunuldu.

    Biden ve Netanyahu dün "Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik devam eden çabaları" ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Netanyahu'ya "Refah'ta 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği" görüşünü yinelediği ifade edilmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    NetanyahuGazzeİsrailABD
    Haberler > Dünya > Biden'den Gazze'de ateşkesi reddeden Netanyahu'ya sinkaflı küfür iddiası
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