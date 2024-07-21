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Biden'ın çekilmesine Rusya'dan çarpıcı yorum! Zaman çok, hedef Ukrayna

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Biden&#039;ın çekilmesine Rusya&#039;dan çarpıcı yorum! Zaman çok, hedef Ukrayna

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesine Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada seçimlere daha uzun bir zaman olduğu belirtilerek Ukrayna'da yapılacak operasyonlara işaret edildi.

ABD Başkanlık seçimlerinde yarış kızıştı. 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçim öncesinde Ukrayna'da savaşın destekçisi Joe Biden yarıştan çekildiğini duyurdu. Biden'ın yarıştan çekilmesine Rusya'dan dikkat çeken açıklama geldi.

SEÇİMLERE DAHA UZUN BİR SÜRE VAR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekilmesi ile ilgili olarak, "Seçimlere hala 4 ay var ve bu, birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem." dedi.

UKRAYNA'DA BİRÇOK ŞEY DEĞİŞEBİLİR

Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Rusya için öngörülebilir aday olarak Biden'ın tercih edilebilir olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Sabırlı olmak ve bundan sonra ne olacağını dikkatle izlemek gerekiyor. Önceliğimiz, özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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