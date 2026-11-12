Dünya

Bilim adamları şaşırdı: Peru'da tarihi mezarlıkta tek gözlü bebek iskeleti

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Bilim adamları şaşırdı: Peru'da tarihi mezarlıkta tek gözlü bebek iskeleti
Başlık ResmiBilim adamları şaşırdı: Peruda tarihi mezarlıkta tek gözlü bebek iskeleti

Peru’da yaklaşık 1.600 yıllık Nazca mezarlığında yapılan kazılarda, tek göz çukuru bulunan bir bebeğe ait kalıntılar keşfedildi. DNA analizleri, nadir doğum kusurunun trizomi 13 kaynaklı olabileceğini kaydetti.

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Peru'da yaklaşık 1.600 yıl önce yaşamış antik Nazca halkına ait mezarlıkta yapılan arkeolojik kazılarda, sayfalarda tek göz çukuru bebekte bulunan bilgileri kalıntıları keşfedildi.

California Üniversitesinden antropolog Lars Fehren-Schmitz, DNA analizlerinde, 13. kromozomun fazladan bir operasyonda taşındığının belirlendiğini aktardı.

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İskele üzerinde yapılan incelemelerde, görünümlerinde yüzün ortasında tek bir göz çukurunun bulunduğu tespit edildi.

Genetik analizler sonucu, trizomi 13 olarak bilinen kromozomal anomalinin bu doğum kusurunun olası sebebi olduğu belirlendi.

Tek gözlülük, embriyonik ön beyin (prosensefalon) erken doğurganlık döneminde sağ ve sol yarım kürelere düzgün şekilde ayrılamama sonucu yüzünün orta kısmında tek bir gözün çukurunun oluştuğu nadir doğum kusuru olarak bilinir.

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Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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