Bilim insanları beyin kanserinin sırrını çözdü!

Bilim insanları, en ölümcül beyin kanseri türlerinden biri olan glioblastoma karşı çığır açacak bir tedavi yolu keşfetti.

İngiltere’deki University College London (UCL) tarafından yürütülen araştırmada, tümörlerin beynin doğal onarım mekanizmasını kötüye kullanarak yayıldığı tespit edildi.

Araştırmacılar, bu süreci bloke ederek tümörün büyümesini yavaşlatmayı başardı.

Nature dergisinde yayımlanan araştırma, "beyin kanserini zararsız bir forma dönüştürme" umudu doğururken, tedavi alanında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

İlgili Haber Bakteriyle kanseri yok ettiler! Bilim dünyası bu yöntemi konuşuyor

"TÜMÖRÜ DAHA İYİ HUYLU HALE GETİREBİLİRİZ"

University College London Hastanesi’nden danışman beyin cerrahı Ciaran Hill, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu hastalığın erken evrelerinde müdahale ederek tümörlerin davranışını değiştirebilir, onları daha iyi huylu bir forma sokabiliriz. Beynin doğal savunma tepkisini engelleyerek kanserin yayılma hızını durdurabiliriz."

Araştırmada, glioblastomun beyindeki sinir hücreleri arasındaki bağlantıları hedef alarak hızla yayıldığı tespit edildi. Tümör bu sırada beyin hasarını temizlemeye yönelik doğal bir süreç olan Wallerian dejenerasyonunu tetikliyor. Ancak bu süreç, iltihabı artırarak tümörün daha hızlı büyümesine zemin hazırlıyor.

SARM1 GENİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI, SONUÇ ŞAŞIRTICI

Bilim insanları, söz konusu süreci başlatan SARM1 adlı geni devre dışı bırakınca, farelerde çok daha yavaş ilerleyen ve daha az agresif tümörler geliştiği gözlemlendi. Fareler hem daha uzun yaşadı hem de beyin fonksiyonlarını koruyabildi.

UCL'den araştırmanın kıdemli yazarı Prof. Simona Parrinello, “Çalışmamız, glioblastomun ilerlemesini durdurmak ya da en azından geciktirmek için yeni bir yol açıyor” dedi.

'TÜMÖR BÜYÜRKEN BEYİN, ONUN YAYILMASINA YARDIM EDİYOR'

Araştırmacılar, glioblastomun beynin doğal savunma mekanizmasını manipüle ettiğini keşfetti. Tümör, beyne zarar vererek hasarı onarma tepkisini harekete geçiriyor, ancak bu süreç tümörün daha hızlı yayılmasına neden oluyor.

Cancer Research UK adına konuşan Tanya Hollands, “Bu araştırma, glioblastomların nasıl büyüdüğüne dair bakış açımızı değiştiriyor. Fareler üzerindeki bu erken bulgular, tedavi sürecinde büyük bir değişim getirebilir” ifadelerini kullandı.

12 AYDA ÖLÜME SÜRÜKLEYEN BİR HASTALIK

Glioblastoma, yetişkinlerde en sık görülen beyin kanseri türlerinden biri. Ortalama hayat süresi 12 ila 18 ay, beş yıl hayatta kalma oranı ise sadece %5.

Şarkıcı Tom Parker (The Wanted), Mart 2022'de glioblastom nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybetmişti. İngiliz siyasetçi Dame Tessa Jowell de 2018 yılında bu hastalığa yenik düşmüştü.

Şu anda, bu hastalığın tedavisinde uygulanan yöntemler; ameliyat, ardından kemoterapi ve radyoterapi aşamalarından oluşuyor. Ancak tümör sadece yedi hafta içinde yeniden büyüyebiliyor.