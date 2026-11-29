Fransa'da protestolar dur durak bilmiyor. Nancy kentinde hayat pahalılığına, militarizasyona ve polisin silah kullanımına karşı yüzlerce kişi yeniden sokaklara çıktı. Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği eylemde dinozor ve pembe köpekbalığı kostümlü göstericilerin kaçıştığı anlar kameralara yansıdı. Gösteride bir kişi gözaltına alınırken 81 idari para cezası kesildi.

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Fransa'nın kuzeydoğusundaki Nancy kentinde öğleden sonra CGT ve Solidaires sendikalarının çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 850 kişi katıldı.

Önceki bir gösteride dinozor kostümlü bir eylemcinin gözaltına alınmasına tepki gösteren çok sayıda genç, meydana pembe köpekbalığı ve dinozor kostümleriyle çıkarak güvenlik güçlerinin karşısında durdu.

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ÇÖP KONTEYNERLERİ DEVRİLDİ, POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Cours Leopold'dan başlayan resmi kortejin ardından güzergah dışına çıkan bir grup gösterici, çöp konteynerlerini devirerek polise cam şişe fırlattı.

Edebiyat Fakültesi önündeki bulvarın trafiğe kapatılması üzerine güvenlik güçleri, Fusilles Köprüsü ve Scarpone Bulvarı çevresinde eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kostümlü protestocular gaz bulutlarının arasından koşarak uzaklaştı.

1 GÖZALTI VE 81 İDARİ PARA CEZASI

Olayların ardından Meurthe-et-Moselle Valiliği günün bilançosunu açıkladı.

Polise cisim fırlattığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı, 81 kişiye ise idari para cezası kesildi. Kentte toplu taşıma seferlerinin bir süre aksadığı gösteride yaralanan olmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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