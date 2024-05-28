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Birleşmiş Milletlerden kırmızı alarm! Refah için acil toplantı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Birleşmiş Milletlerden kırmızı alarm! Refah için acil toplantı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Refah'a saldırılarının artması üzerine Cezayir BMGK'ya acil toplanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler harekete geçti.

UAD kararının ardından iyice kızışan İsrail, Refah üzerinde saldırılarını yoğunlaştırdı. Önceki gün Refah’ta belirlenen güvenli bölgeyi bombardıman altına alan İsrail, onlarca Filistinliyi diri diri yaktı. Dünyada büyük tepki toplayan katliamın durması için Cezayir BMGK'ya acil toplantı talebinde bulundu.

Birleşmiş Milletlerden kırmızı alarm! Refah için acil toplantı - 1. Resim

KIRMIZI ALARM!

Cezayir resmi ajansı APS'de yer alan haberde, "Cezayir'in, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan tehlikeli gelişmeler ve son olarak da işgalci İsrail'in Refah bölgesinde yerinden edilmiş insanların çadırlarını bombalaması üzerine BMGK'den acil toplantı talebinde bulunduğu" ifade edildi. BMGK'nin bugün acil toplanacağı belirtilen açıklamada, toplantıda "BMGK'nin İsrail'in yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına yönelik saldırıya vereceği cevabın ele alınacağına" işaret edildi.

UAD KARARI

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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