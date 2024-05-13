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Blinken'den Netanyahu'ya Gazze tepkisi: "Taktikleri sivil ölümlerine yol açıyor"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Blinken&#039;den Netanyahu&#039;ya Gazze tepkisi: &quot;Taktikleri sivil ölümlerine yol açıyor&quot;

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Gazze Şeridi’nin Refah kentinde gerçekleştirdiği saldırılara karşı tepki gösterdi. İsrail'in sivilleri korumak için güvenilir bir planı olmadığını belirten Blinken, "Hamas'a karşı başarısız oldu taktikleri sivil ölümlerine yol açıyor" dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine yönelik saldırılarına yönelik tepkiler sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Gazze Şeridi’nin Refah kentindeki sivilleri korumak için güvenilir bir planı olmadığını açıkladı.

NBC kanalında yayınlanan "Meet the Press" adlı programda, ABD yönetimi olarak İsrail'in Refah'a kapsamlı bir saldırı düzenlemesine karşı olduklarını dile getiren Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın da bu konudaki net duruşunu hatırlattı.

 İsrail'in henüz kendilerine güvenilir bir plan sunmadığını ve böylesi bir plan olmaksızın 1,5 milyon Filistinli sivilin sığındığı Refah'a saldırmanın vahim sonuçlarının olacağını vurgulayan Blinken, İsrail konusunda "kırmızı çizgilerinin olmadığını" söyledi.

Blinken şunları kaydetti:

"Biden, İsrail'e Refah'a bu büyük askeri operasyonu başlatması halinde ABD’nin bu operasyonu desteklemeyeceğini ve silah tedarik etmeyeceği bazı silah sistemleri olduğunu açıkça belirtti. 

Bu sistemlerin kullanım şekline ilişkin gerçek endişelerimiz var. İsrail'in sivilleri korumak için net ve inandırıcı bir planı olması gerekiyor ki, biz bunu henüz görmedik.

İsrail’in taktikleri sivil kayıplara ve korkunç bir zarara neden oluyor.

İsrail. Hamas liderlerini ve savaşçılarını etkisiz hale getirmekte başarısız oldu."

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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