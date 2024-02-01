Blinken'ın rüşvet mektubu! ABD, Ukrayna'ya silah devri karşılığında Yunanistan’a para ve silah önerdi

ABD'de Joe Biden hükümeti, Ukrayna'ya yaptığı dev yardım paketleri ile Amerikalıların tepkisini çekerken yeni bir skandal daha patlak verdi. İddiaya göre tepkilerin ardından Ukrayna'ya yardımları durduran ABD bunun için Yunanistan'ı maşa olarak kullanmaya karar verdi. Yunanistan, Ukrayna'ya silah gönderirse, ABD'de Atina'ya hem silah hem de para yardımı yapacak.

Biden hükümetinin Amerikalıların tepkisine rağmen, ABD'nin altyapısını finanse etmek, artan evsizlik, suçla mücadele ya da sınır güvenliğini sağmak yerine savaşı fonlamaya devam ortaya çıktı.

KONGRE ENGELLEYİNCE, YARDIMLAR EL ALTINDAN DEVAM ETTİ

Cumhuriyetçiler geçen ay Kongre’de Ukrayna'ya yapılacak son yardımı engellemişti. Washington ise yardımları el altından devam ettirme kararı aldı. Forbes'ta yayınlanan yeni bir makaleye göre Yunanistan Ukrayna'ya silah gönderirse ABD’de Atina’ya hem para hem de silah gönderecek.

200 MİLYON DOLARLIK EK HİBE SÖZÜ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Yunanistan’a verdiği rüşvet mektubunda Ukrayna'ya silah devretmesi karşılığında 200 milyon dolar ek hibe sözü verdiği öğrenildi.

"FAZLALIK" SİLAHLAR YUNANİSTAN'A

ABD’nin Yunanistan’a göndermeyi taahhüt ettiği silahlar ise iddiaya göre ‘fazlalık’ olanlar. Ancak yasalara göre Biden hükümetinin ‘fazlalık’ silahları başka bir ülkeye rüşvet olarak verme yetkisi bulunmuyor. Bu ancak satış ya da hediye yoluyla yasal kabul edilirken 500 milyon dolarlık bir sınır da bulunuyor.

ABD'NİN 'DEĞERİ YOK' DEDİĞİ SİLAHLAR

Öte yandan Forbes dergisine göre Yunanistan’a hibe edilen ve ABD için hiçbir değeri olmadığı sürülen silah teçhizatları şöyle:

İki adet C-130H uçağı

P-3 uçakları için on motor

60 Bradley zırhlı savaş aracı

3 Protector sınıfı gemi

Çeşitli kamyon ve treylerler

Öte yandan Yunanistan’ın geçtiğimiz yıl 8.6 milyar dolar karşılığında ABD’den satın aldığı ve 40 yeni F-35 uçağı da bulunuyor.

BLİNKEN'İN RÜŞVET MEKTUBU

Blinken’in ise rüşvet mektubunda "Yunanistan'ın Ukrayna'ya transfer edebileceği veya satabileceği savunma kabiliyetleriyle ilgilenmeye devam ediyoruz. Bu kabiliyetler Ukrayna'nın ilgisini çekerse ve ABD hükümeti tarafından uygun görülürse, Yunanistan için 200 milyon dolara kadar olası ek yabancı silahlı kuvvetler finansmanı fırsatlarını araştırabiliriz." İfadelerine yer verdiği öğrenildi.

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI

İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanması ile ABD F-16’ların Türkiye’ye satışına yeşil ışık yakarken iddiaya göre bunun sebebi de Yunanistan’a verilen yardımlarla Ankara’nın tepkisini çekmemek.