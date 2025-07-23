Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Blue Origin’de bir Türk! Alper ve Tuva’dan sonra iş insanı Gökhan Erdem uzaya gidecek

Blue Origin’de bir Türk! Alper ve Tuva’dan sonra iş insanı Gökhan Erdem uzaya gidecek

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Blue Origin’de bir Türk! Alper ve Tuva’dan sonra iş insanı Gökhan Erdem uzaya gidecek
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, ABD merkezli uzay teknolojisi şirketi Blue Origin tarafından geliştirilen New Shepard roketiyle uzaya çıkmaya hazırlanıyor. Ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanan uçuş, Erdem’i Blue Origin ile uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı yapacak.

Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, ABD merkezli uzay teknolojisi şirketi Blue Origin’in geliştirdiği New Shepard roketiyle uzaya çıkmaya hazırlanıyor. Ağustos ayında gerçekleşmesi planlanan bu uçuş, Erdem’i Blue Origin ile uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı yapacak.

Fırlatma, Blue Origin’in Teksas eyaletinin Van Horn bölgesindeki üssünden yapılacak. New Shepard'ın 14. mürettebatlı görevine katılacak olan Erdem, Türk iş dünyasından uzaya çıkan ilk isim olarak tarihe geçecek.

KARMAN ÇİZGİSİNİ AŞACAK, DÜNYA'YI UZAYDAN GÖZLEMLEYECEK

Gökhan Erdem, uluslararası düzeyde uzayın sınırı olarak kabul edilen Karman çizgisinin 100 kilometre ötesine geçerek, birkaç dakikalık ağırlıksızlık deneyimi yaşayacak. Uçuş sırasında, Dünya’nın uzaydan gözlemlenmesine imkan tanıyan kapsülde beş kişi daha yer alacak.

KÜLTÜREL MİRASI UZAYA TAŞIYACAK

Erdem’in uzay yolculuğu için özel olarak tasarlanan uçuş kıyafetinde Galata Kulesi ve Boğaziçi Köprüsü gibi İstanbul’un sembollerine yer verilecek. Kıyafet, Türkiye'nin kıtalar arası köprü rolünü ve zengin kültürel mirasını simgeleyecek.

"UZAY BİR YER DEĞİL, BİR GELECEK"

Gökhan Erdem, yaptığı açıklamada "Uzayın sadece bir yer değil, bir gelecek olduğu fikri beni derinden heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin son dönemdeki astronot görevlerinden etkilenerek bu hayalini gerçekleştirmek üzere adım attığını belirtti.

ÖZEL GİRİŞİMLE UZAYA KATKI

Türkiye’nin resmi uzay programı çerçevesinde gerçekleştirilen kamu destekli görevlerin ardından, bu uçuş özel sektör girişimiyle uzaya atılan ilk adım olma özelliği taşıyor.

Ocak 2024’te Alper Gezeravcı, SpaceX ile ilk Türk astronot olarak uzaya gitmiş, ardından Haziran 2024’te Tuva Cihangir Atasever Virgin Galactic ile yörünge altı bir araştırma uçuşu gerçekleştirmişti.

Kaynak: Dış Haberler

Erbakan ve Davutoğlu kamera karşısına geçti, bronz tenlerine yorum yağdıSöylenti piyasaları karıştırdı: Jerome Powell istifa etti mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ebeveynler dikkat! Bunun adı şaka değil: Çocuklar tehlikede - DünyaEbeveynler dikkat! Bunun adı şaka değil: Çocuklar tehlikedeTrump yönetimi İsrail ve Hamas'ı uyardı! "Garantiler geri çekilebilir" - DünyaTrump, İsrail ve Hamas'ı uyardı!Eurofighter teslimatı için Almanya onayı verdi! 40 yeni savaş jeti Türkiye yolunda - DünyaAlmanya’dan tarihi onay çıktı!İtalya'da küçük uçak otoyola çakıldı! 2 kişi hayatını kaybetti - DünyaKüçük uçak faciası! Otoyola çakıldıİngiltere’de facia! Otobüs köprüye çarptı, yolcular yola savruldu - DünyaOtobüs köprüye çarptı, yolcular yola savrulduTrump şimdi kazandı! Harris'le tartışma programı için milyonlarca dolar ödediler - Dünya20 milyar dolarlık davayı Trump kazandı
Sonraki Haber Yükleniyor...