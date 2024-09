Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'den NASA'ya rest!

Blue Origin'in devasa yeni roketi New Glenn'in ilk uçuşu, NASA'nın planladığı misyonun bir parçası olmayacak. Uzun süredir merakla beklenen bu roket, ilk olarak NASA için Mars'a iki uzay aracı göndermeyi planlıyordu, ancak bu tarih ertelendi.

NASA, ESCAPADE adlı misyonun 13 Ekim'de başlaması planlanan sekiz günlük pencere içinde gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Misyon, şimdi potansiyel maliyet ve teknik sorunlar nedeniyle ilkbahar 2025'e ertelendi. Bu nedenle, New Glenn roketi, NASA'nın uzay araçları yerine Blue Origin’in kendi teknolojisini taşıyacak.

İLK UÇUŞUN RİSKLERİ VE ERTELEME KARARI

Yeni bir roketin ilk uçuşu her zaman büyük riskler taşır. Blue Origin CEO'su Dave Limp, X'te paylaştığı bir gönderide, roketin lansmana hazırlanmasında hala yapılacak çok iş olduğunu belirtti: “Hala yapılacak çok şey var ama ilerleme kaydediyoruz” dedi. Ancak, Bloomberg'in haberine göre, New Glenn'in donanımında yaşanan büyük test başarısızlıkları, lansman tarihinin oldukça iddialı olduğunu gösteriyor.

ESCAPADE MİSYONUNUN ERTELENMESİ

Ekim ayında yapılması planlanan lansman, Mars'a varış tarihini Eylül 2025'e çekecekti. Ancak, yeni lansman penceresiyle Mars'a ulaşma süresi belirsizliğini koruyor.

ESCAPADE uzay araçlarının yerine, New Glenn'in ilk uçuşunda Blue Origin'in Blue Ring teknolojisi taşınacak. Ayrıca, bu görev, Space Force'un Ulusal Güvenlik Uzay Lansmanı (NSSL) programı kapsamında ilk sertifikasyon uçuşu olacak. Blue Origin, ulusal güvenlik yüklerini NSSL altında fırlatmaya başlamadan önce iki başarılı New Glenn misyonu tamamlamak zorunda.

NASA'NIN KRİTİK KARARI

Endüstri içindeki kaynaklara göre, NASA'nın iki uzay aracını yakıtlandırma konusunda kritik bir toplantı yaptığı bildirildi. NASA, potansiyel bir lansman gecikmesi durumunda yakıtın uzay araçlarından çıkarılmasıyla ilgili maliyet, program ve teknik zorluklardan kaçınmak için bu kararı aldığını belirtti: “Yakıtı çıkarmanın neden olabileceği önemli maliyet, program ve teknik zorluklardan kaçınmak amacıyla bu karar alındı.”

Rocket Lab tarafından üretilen uzay araçları, yüksek toksik özelliğe sahip hipergolik yakıtlar kullanıyor. Rocket Lab’in ESCAPADE misyonunda baş mühendis Christophe Mandy, uzay araçlarının yakıtlandırılması ve sonrasında yeniden yakıtın boşaltılması sürecinin risk oluşturduğunu söyledi.