Sanat fuarı ışıklarla geliyor! CI’da 20. edisyon

Çağdaş sanat fuarı “Contemporary Istanbul”un (CI) 20. yılına özel hazırladığı edisyonu, 24-28 Eylül’de Tersane İstanbul’da yapılacak.

MURAT ÖZTEKİN - Aynı tarihlerde İstanbul ışıklı bir festivale de ev sahipliği yapacak. Contemporary Istanbul Vakfı tarafından düzenlenen “Golden Horn Light Festival” İstanbul’un tarihî kıyı şeridini ışık ve dijital sanatla buluşturacak. 18-28 Eylül’de yapılacak festival, 14’e yakın çeşitli ölçekli ışık ve dijital sanat eseri ile geçmiş ve geleceği bir araya getirecek.

Festival çerçevesinde sanatçılar tarafından oluşturulan 8 mekâna has ve 6 genç sanatçının özel ürettiği enstalasyonlar sergilenecek.