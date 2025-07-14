Sanat fuarı ışıklarla geliyor! CI’da 20. edisyon
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Çağdaş sanat fuarı “Contemporary Istanbul”un (CI) 20. yılına özel hazırladığı edisyonu, 24-28 Eylül’de Tersane İstanbul’da yapılacak.
MURAT ÖZTEKİN - Aynı tarihlerde İstanbul ışıklı bir festivale de ev sahipliği yapacak. Contemporary Istanbul Vakfı tarafından düzenlenen “Golden Horn Light Festival” İstanbul’un tarihî kıyı şeridini ışık ve dijital sanatla buluşturacak. 18-28 Eylül’de yapılacak festival, 14’e yakın çeşitli ölçekli ışık ve dijital sanat eseri ile geçmiş ve geleceği bir araya getirecek.
Festival çerçevesinde sanatçılar tarafından oluşturulan 8 mekâna has ve 6 genç sanatçının özel ürettiği enstalasyonlar sergilenecek.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe