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Elazığ'da şaşırtan olay! 4'üncü katın balkonuna yılan çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ&#039;da şaşırtan olay! 4&#039;üncü katın balkonuna yılan çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da yaşayan bir şahıs hava almak için çıktığı evinin balkonunda yılanla karşılaştı.

Edinilen bilgilere göre, evin balkonuna oturmak için çıkan vatandaş gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Paspasın altında yılan gören vatandaş, bir süre cep telefonu ile o anları kaydettikten sonra yılanı yakalayarak doğal ortamına bıraktı.

Elazığ'da şaşırtan olay! 4'üncü katın balkonuna yılan çıktı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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