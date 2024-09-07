Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: Beklenen sarsıntı daha meydana gelmedi

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, "Beklediğimiz artçı deprem meydana gelmedi. 7,7 ve 7,6’lık depremlerin artçısı 6 büyüklüğünde bir depremdir" dedi.

Geçtiğimiz sene meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş bugün sabah saatlerinde bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde olurken, deprem Gaziantep, Adana ve Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar panik halde sokaklara döküldü.

"BEKLEDİĞİMİZ ARTÇI MEYDANA GELMEDİ"

Depremden sonra açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, "Yaşanan deprem bir artçı depremdir. Hareket eden Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasındaki 2. blok yerine oturmadı. Bu blok yerine oturuncaya kadar artçılar devam edecek" dedi.

Baki, "Beklediğimiz artçı deprem meydana gelmedi. 7,7 ve 7,6’lık depremlerin artçısı 6 büyüklüğünde bir depremdir. 6 ila 6,6 arasında büyüklüğünde bir deprem meydana gelirse o bölge uzun bir süre rahatlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Melih Baki, her duruma hazırlıklı olmak gerektiğini ve önlemlerin alınmasını istedi.