Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Elazığ'da deprem oldu! Kandilli son dakika duyurdu

Elazığ'da deprem oldu! Kandilli son dakika duyurdu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Elazığ&#039;da deprem oldu! Kandilli son dakika duyurdu
Gündem Haberleri

Kandilli Rasathanesi, Elazığ'da saat 11.35'te bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.2 olarak kaydedilirken derinliği ise 7.8 olarak bildirildi.

6 Şubat felaketinin ardından yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün gece Ege'de meydana gelen kuvvetli sarsıntıların etkisi geçmeden Elazığ da saat 11.35'te sallandı. 

Sarsıntıya ilişkin ilk veri Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Paylaşılan ilk verilere göre depremin büyüklüğü 3.2 olarak kaydedildi. Artçının derinliği ise 7.8 km olarak açıklandı. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
İstanbul'da pazartesi günü toplu ulaşım ücretsizAnnesinin gözleri önünde 5'nci kat balkonundan düşüp hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Annesinin gözleri önünde 5'nci kat balkonundan düşüp hayatını kaybetti - GündemBir annenin en zor sınavı! Oğlu gözlerinin önünde can verdiİstanbul'da pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz - Gündemİstanbul'da pazartesi günü toplu ulaşım ücretsizOtomobil uçurumdan yuvarlandı, herkes aynı detaya takıldı - GündemOtomobil uçurumdan yuvarlandı, herkes aynı detaya takıldıCHP'de Kemal Kılıçdaroğlu krizi! Kurultaya katılmayan Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna kim oturdu? - GündemKılıçdaroğlu kurultaya katılmadıBalıkesir'de korkunç kaza! 5 kişi yaralandı - GündemBalıkesir'de korkunç kaza! 5 kişi yaralandıAzdavay Belediye Başkanı'nın yeğeninin korkunç sonu! - GündemAzdavay Belediye Başkanı'nın yeğeninin korkunç sonu!
Sonraki Haber Yükleniyor...