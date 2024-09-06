Elazığ'da deprem oldu! Kandilli son dakika duyurdu

Kandilli Rasathanesi, Elazığ'da saat 11.35'te bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.2 olarak kaydedilirken derinliği ise 7.8 olarak bildirildi.

Bodrum'da deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Bodrum'da deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

6 Şubat felaketinin ardından yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün gece Ege'de meydana gelen kuvvetli sarsıntıların etkisi geçmeden Elazığ da saat 11.35'te sallandı.

Sarsıntıya ilişkin ilk veri Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Paylaşılan ilk verilere göre depremin büyüklüğü 3.2 olarak kaydedildi. Artçının derinliği ise 7.8 km olarak açıklandı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...