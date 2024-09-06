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Bodrum'da deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bodrum&#039;da deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Ege'den geldi. AFAD, Bodrum merkezli depremi son dakika olarak duyurdu. Deprem kuvvetli hissedildi, işte ilk veriler...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem Ege'de kaydedildi. AFAD Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kuvvetli sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı. İşte ilk veriler...

BODRUM'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 04.05'te yerin 6 kilometre altında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı. Herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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