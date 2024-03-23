'Özel uzay istasyonu' hayali gerçek oluyor! 2027'de yolcu taşıyacak

Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin, uzaya bilim kurgu filmlerindekileri andıran bir istasyon inşa ediyor. 2027'ye kadar faaliyete geçmesi beklenen istasyonun bilimsel araştırmaların yanı sıra uzaya insan taşımacılığında da kullanılması bekleniyor.

HABER MERKEZİ / İSTANBUL - NASA, uluslararası uzay istasyonu emekliye ayrılmadan önce, Alçak Dünya yörüngesindeki bütün araştırma ve keşif faaliyetlerini özel uzay istasyonlarına kaydırmayı amaçlıyor. Dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin de bu maksatla uzaya bir istasyon inşa ediyor.

NASA, bilim kurgu filmlerindekileri andıran istasyonun yakında gerçeğe dönüşeceğini bildirdi. Açıklamada, insanların uzay uçuşunda hayatta kalabilmesi için gerekli olan havayı ve suyu temizlemeye, geri kazanmaya ve depolamaya yarayan malzemelerin olumlu bir şekilde test edilmesiyle projede önemli kilometre taşlarından birinin aşıldığı ifade edildi.

Blue Origin, Orbital Reef Uzay İstasyonunun 2027 yılına kadar faaliyete geçmesini hedefliyor. Tamamlanması hâlinde istasyon, bilimsel araştırmaların yanı sıra uzaya insan taşımacılığında da kullanılacak.