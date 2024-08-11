Tuva Cihangir Atasever görevlerini başarıyla tamamladı! Sırada analiz süreci var...

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, bir sonraki insanlı uzay misyonuna kadar uzayda gelişecek ekonomik ekosistemden Türkiye'nin maksimum payı alabilmesine yönelik çalışmalara odaklanacaklarını belirtti.

Gökyüzü gözlemlerinin gece ve gündüz saatlerinde kesintisiz olarak devam ettiğini dile getiren Atasever, Türkiye'nin dört bir yanından gelen her yaştan katılımcıya gökyüzünü sevdirdiklerini söyledi. Işık kirliliğinin minimum düzeyde olduğu bir ortamda, teleskop istasyonlarında gezegenler, yıldız kümeleri, galaksiler ve bulutsuları gözlemleme imkanı sunarak katılımcıların bu alanlara olan ilgilerini artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin uzay alanında yapacağı çalışmalar için gençlerin bu tür etkinliklere olan ilgisinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Atasever, "Etkinliğe başvuran 15 bin kişiye karşı sorumluluğumuz var. Onlara misyonlarımızı anlatmak, bu misyonların ülkemize ve onların hayatlarına neler katabileceğini göstermek ve onlarla bir bağ kurmak için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bundan sonra da gökyüzü gözlem etkinliklerine katılmayı ve gençlerimizle bu tür şenliklerde buluşmayı arzu ediyoruz," dedi.

"GENÇLERİ TEKNOFEST İÇİN ADANA'YA BEKLİYORUZ"

Atasever, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da düzenlenecek Türkiye'nin havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST'e de katılacağını belirtti. Milli Uzay Programı çerçevesinde üstlendikleri görevleri başarıyla tamamladıklarını ifade eden Atasever, gerçekleştirdikleri bilimsel deneylerin analiz süreçlerinin devam ettiğini kaydetti.

Gelecekte bu deneylerin üzerine eklenebilecek yeni çalışmalara ilişkin adımlar atmaya devam ettiklerini söyleyen Atasever, Türkiye'nin insanlı uzay misyonlarının devlet büyükleri tarafından dile getirildiği gibi devam edeceğini belirtti. "Yeni insanlı uzay misyonumuz gerçekleşene kadar mikro yer çekiminde deneyler yapmak istiyoruz. Bu noktada, akademi ve özel sektörde farkındalık oluşmaya başladı. Mikro yer çekiminin sunduğu özel ortamdan nasıl faydalanabiliriz diye kurumlarımız yeni projeler üretmeye başladı," diye konuştu.

ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Atasever, Türkiye'nin uzayda gelişen ekonomik ekosistemden maksimum pay alabilmesi için çalışmalara odaklanacaklarını ve mikro yer çekimi araştırmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı. "Önümüzdeki yıllarda, gerçekleştirdiğimiz bu uzay misyonları sayesinde edindiğim tecrübeleri gençlerimize aktararak, geleceğin astronotları ve uzay mühendisleri olmaları için onları teşvik etmeye devam edeceğim," dedi.

Son olarak, mikro yer çekiminde üretim faaliyetlerinin Türkiye için önemli potansiyel alanlardan biri olduğunu belirten Atasever, "Mühendislik eğitimim ve uzay teknolojileri alanında edindiğim iş tecrübesini kullanarak Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacak projelerin içerisinde olmak istiyorum," ifadelerini kullandı.