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Uzaya gönderilen 2 astronot Dünya'ya dönemiyor! Mahsur kalan astronotları SpaceX kurtaracak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzaya gönderilen 2 astronot Dünya&#039;ya dönemiyor! Mahsur kalan astronotları SpaceX kurtaracak

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Boeing mekiğindeki arıza nedeniyle uzay istasyonunda mahsur kalan iki NASA astronotunun dönüşü, SpaceX'in gelecek yıl şubat ayında düzenleyeceği sefere kadar ertelenebilir. Astronotlar, 8 gün kalmaları planlanan uzay istasyonunda, ağustos sonunda neredeyse üç ay boyunca mahsur kalmış olacak.

NASA yetkililerince yapılan açıklamaya göre, uzay istasyonunda mahsur kalan Starliner ekibinden Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Dünya'ya dönüşü için SpaceX'in mekiği kullanılabilir.

Yetkililer, Starliner mekiğindeki sorunun sanılandan daha karmaşık olduğunu belirtirken, sorunun giderilmesini bekleme seçeneği dışında, SpaceX'in Şubat 2025'teki seferinde 4 astronot yerine iki koltuğun boş olarak gönderilip Wilmore ile Williams'ın bu mekikle getirilmesi ihtimalinin de seçenekler arasında olacağını kaydetti.

Basın toplantısında konuşan NASA'nın uzay operasyonları misyonu yöneticilerinden Ken Bowersox, SpaceX'in gelecek yıl şubattaki seferinin de bir seçenek olarak değerlendirildiğine işaret ederek, "Her iki yolu da seçebiliriz. Makul insanlar her iki seçeneği de değerlendirebilir." ifadesini kullandı.

Bowersox, konuyla ilgili kesin kararın yakın zamanda alınacağını sözlerine ekledi.

Uzaya gönderilen 2 astronot Dünyaya dönemiyor! Mahsur kalan astronotları SpaceX kurtaracak - 1. Resim

HELYUM SIZINTISI TESPİT EDİLMİŞTİ

NASA'nın ticari program yöneticisi Steve Stich de Wilmore ve Williams'ın Dünya'ya dönüşü için planlanan seferler dışında ayrı bir SpaceX mekiği gönderme gibi bir seçenek üzerinde durmadıklarını söyledi.

Öte yandan Boeing'den, yaşanan ertelemelere rağmen Starliner'ın sorununun çözüleceğine dair "inancın tam olduğu" açıklaması yapıldı.

Boeing, iki ertelemenin ardından haziranın ilk haftasında iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Helyum sızıntısı tespit edilen Starliner mekiğinde yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve Dünya'ya dönüşü dört kez ertelenmişti.

Uzay istasyonunda bir hafta geçirmeleri planlanan NASA astronotlarının dönüş tarihi ve nasıl dönecekleri konusunda henüz bir netlik yok.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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